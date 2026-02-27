Autoridades ministeriales de Veracruz abrieron una investigación por la desaparición de un chofer de un camión que fue usado para bloqueos carreteros en el norte del estado tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oceguera Cervantes “El Mencho”.

La Fiscalía General del Estado informó que desde el día lunes 23 de febrero dio inicio a la Carpeta de Investigación TXP/FIM/FEADPD/011/2026, por la desaparición de Bulmaro Herrera Bandala, chofer de un camión que fue incendiado y usado por delincuentes para bloquear la carretera Álamo-Tihuatlán.

El anuncio oficial de la investigación viene luego de una intensa campaña en redes sociales que se ha emprendido para localizar al conductor que desapareció tras la reacción de integrantes del CJNG por el abatimiento de su líder.

El organismo dijo que de manera inmediata se ordenó la investigación de los hechos, se aplicaron los protocolos correspondientes y se han generado acciones de búsqueda por el personal Ministerial en participación conjunta con un familiar directo de la víctima y las instituciones involucradas.

El domingo 22 de febrero hubo quema de camiones y bloqueos carreteros, así como al menos un enfrentamiento armado en el norte, centro y sur de Veracruz tras la muerte de “El Mencho”.

Los bloqueos con unidades pesadas iniciaron en el norte de la entidad (Álamo y Tuxpan) y a las pocas horas se extendieron al centro (Fortín, Ciudad Mendoza e Ixtaczoquitlan) y al sur (Coatzacoalcos y Agua Dulce) de Veracruz.

