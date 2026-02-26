26 de febrero/ Cancún, Q. Roo.- Al menos una decena de personas ha sido detenida por su probable relación con la quema de 11 vehículos en Playa del Carmen y Tulum, ocurrida el pasado 22 de febrero, luego del homicidio en Jalisco, de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que hoy fueron capturados Miguel Ángel “N”, alias “El Negro”; Jorge Luis “N”, alias “Wacho”; Walter Andrés “N”; Rodrigo Yahir “N”, alias “Manitas”; Ricardo “N”, alias “Gato” y Camilo “N”, alias “Chino”, inicialmente, por probables delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Sin embargo, se les relaciona con la quema de siete vehículos en Playa del Carmen. Durante las acciones operativas se les aseguraron dos armas de fuego calibre 0.9 milímetros, consideradas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Lee también Por presunto fraude superior a los 15 mdp, detienen a exgerente y gerente de agencia de autos en Oaxaca; no entregaron vehículos a víctimas

También fueron aseguradas dos motocicletas y diversas cantidades de sustancias con características similares a narcóticos.

La institución indicó que, con estas detenciones, suman siete las personas capturadas en Playa del Carmen derivado de los hechos violentos ocurridos el domingo pasado.

Los seis detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación correspondientes. Dentro del plazo legal, se determinará su situación jurídica.

Lee también Altas temperaturas rompen récord histórico en Hermosillo, Sonora; termómetros alcanzan 41°C en pleno invierno

Incendios en Tulum

El pasado 23 de febrero habrían sido detenidas tres personas por presuntamente haber incendiado vehículos y comercios en Tulum.

La captura ocurrió en la colonia Invasión 2 de octubre y los detenidos fueron identificados como Carlos “N” y Henry Geovany “N”, por temas relacionados con narcomenudeo.

Conforme a la versión de la institución, Carlos disparó a los agentes, pero estos repelieron el ataque y procedieron a aprehenderlos. El hombre fue herido de bala en una pierna.

Lee también Hallan sin vida a menor de 14 años reportada como desaparecida en Naco, Sonora; autoridades tienen ubicado a un sospechoso

En un segundo operativo se detuvo a José Ángel y Arturo Emiliano “N”, en la colonia Veleta. Traían consigo drogas y en una mochila, botellas con gasolina. A los cuatro se les relacionó con los incendios registrados en Tulum.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr