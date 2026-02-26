El exgerente Donato Daniel Cárdenas Flores y actual gerente de Chevrolet MEGA Oaxaca, Antonio Palayut Trujillo, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de fraude superior a los 15 millones de pesos en perjuicio de más de 20 clientes de esta agencia de autos.

En las denuncias presentadas por las víctimas el fraude consistió en que entregaron vehículos de su propiedad y dinero para adquirir vehículos nuevos, pero los responsables no registraron la recepción de los bienes. Y nunca les entregaron los vehículos nuevos que recibirían a cambio.

En agosto de 2025, otros dos trabajadores de la agencia de autos fueron vinculados a proceso también por el delito de fraude y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Lee también Hallan sin vida a menor de 14 años reportada como desaparecida en Naco, Sonora; autoridades tienen ubicado a un sospechoso

Donato Daniel Cárdenas fue detenido en Monterrey, Nuevo León; mientras que Antonio Palayut, quien aún se desempeñaba como gerente, fue aprehendido en Oaxaca.

Testimonios de víctimas

Los esquemas del fraude fueron distintos de acuerdo a las denuncias de las víctimas. Por ejemplo, Oscar Rodríguez Sánchez, una de las personas defraudadas, relató que el 29 de mayo de 2025 entregó su camioneta a Betel Danizú – otras de las trabajadoras señaladas en este esquema de fraude – y a Donato Cárdenas, con todos los documentos originales de su vehículo como la factura, pago de tenencias y bajas de placas, entre otras, bajo el compromiso de que sería tomada a cuenta para la adquisición de una unidad nueva.

Lee también Diputados de oposición de Sonora denuncian presuntas irregularidades y violaciones a Ley Orgánica en Congreso estatal; presentan denuncia penal

La promesa era que en un periodo de tres días recibiría el vehículo nuevo, pero pasaron los días y nunca sucedió.

Donato Daniel Cárdenas Flores fue detenido en Monterrey, Nuevo León; y Antonio Palayut Trujillo en Oaxaca. Foto: Especial

Dalila López Morales, otra de las víctimas, dijo que recibió una llamada y mensajes de la empresa Chevrolet en los que la reconocían como “clienta diamante” y prometían una buena oferta y bonos excelentes si quería cambiar su unidad por una nueva; pero además de que entregó su vehículo, pagó más de 239 mil pesos para completar el pago total. Nunca recibió su unidad nueva y su camioneta también desapareció.

En el caso de Oswaldo Amador Hernández, su enfermedad lo obligó a devolver la camioneta a la agencia porque ya no podía pagarla; en la empresa se la recibieron, pero también la unidad desapareció, y se niegan a reconocer que realizó la devolución y le siguen cobrando las letras o mensualidades del vehículo.

Lee también Trabajadores de Pemex bloquean planta de almacenamiento en Puerto Chiapas; exigen reanudación de servicios médicos

En los expedientes penales, según la Fiscalía General de Oaxaca, constan varias carpetas de investigación acumuladas en contra de los dos imputados que quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para dar trámite y seguimiento al proceso penal en contra de ambos por el delito de fraude.

Pero adelantó que en ese tipo de casos, lo que se prioriza es el pago del daño “en los procesos reparatorios como parte fundamental de la procuración de justicia para el resarcimiento del daño patrimonial en contra de las víctimas por la naturaleza del delito”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr