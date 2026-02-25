Un exnotario público de Veracruz fue aprehendido señalado de los presuntos delitos de fraude genérico, fraude específico, fraccionamiento indebido, compraventa indebida y contra la fe pública.

Se trata del extitular de la Notaría Pública número 21 de la ciudad de Fortín de las Flores, José “N”, quien fue detenido por agentes de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado.

La aprehensión del exnotario ocurre en medio de diversos escándalos por el llamado Cártel Inmobiliario, es decir, una serie de despojos de terrenos, ranchos y viviendas en distintas regiones del estado, ello en colusión entre autoridades, fedatarios y abogados.

Lee también Acusan de secuestro y violencia política a detenidos por privación ilegal de la alcaldesa de San Agustín Amatengo, Oaxaca; MP determinará su situación jurídica

Las denuncias públicas y penales de afectados obligaron a la Secretaría de Gobierno intervenir en distintas notarias, entre ellas de la ciudad de Xalapa, donde se denunciaron despojos de residencias y terrenos con la complicidad oficial.

La Fiscalía General del Estado, precisó que al exnotario detenido se le relaciona con hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de fraude genérico, fraude específico, fraccionamiento indebido, compraventa indebida y contra la fe pública.

El exfedatario será presentado ante el órgano jurisdiccional en el Juzgado de Control de Pacho Viejo, en donde se determinará su situación jurídica en próxima audiencia inicial, dentro del proceso penal 74/2026.

Lee también Fiscalía de Michoacán confirma abatimiento de El R1 en operativo de Jalisco; precisa que no era el autor intelectual del homicidio del edil de Uruapan

De acuerdo con reportes periodísticos, el aprehendido habría vendido y escriturado al menos ocho terrenos en el municipio de Atzacan sin que tuviera los permisos oficiales para la lotificación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr