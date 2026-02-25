Más Información

Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero

Reforma electoral: oposición reafirma su postura en contra; Ramírez Cuellar lamenta que Sheinbaum no integró erradicación del fuero

Ataque de Cuba deja cuatro muertos en lancha de Florida; fiscalía dice que los "comunistas rendirán cuentas"

Ataque de Cuba deja cuatro muertos en lancha de Florida; fiscalía dice que los "comunistas rendirán cuentas"

EU habilita línea de asistencia para ciudadanos en México tras violencia por caída de "El Mencho"; "sigue firme" compromiso para protegerlos

EU habilita línea de asistencia para ciudadanos en México tras violencia por caída de "El Mencho"; "sigue firme" compromiso para protegerlos

García Harfuch sale de Palacio Nacional y se toma fotos con ciudadanos; hoy es su cumpleaños

García Harfuch sale de Palacio Nacional y se toma fotos con ciudadanos; hoy es su cumpleaños

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Brozo y Loret visitan el “refugio” de Marx Arriaga tras caída de “El Mencho” y lanzan duro mensaje; “se acabaron los abrazos”

Brozo y Loret visitan el “refugio” de Marx Arriaga tras caída de “El Mencho” y lanzan duro mensaje; “se acabaron los abrazos”

Un exnotario público de fue aprehendido señalado de los presuntos delitos de fraude genérico, fraude específico, fraccionamiento indebido, compraventa indebida y contra la fe pública.

Se trata del extitular de la Notaría Pública número 21 de la ciudad de Fortín de las Flores, José “N”, quien fue detenido por agentes de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la .

La aprehensión del exnotario ocurre en medio de diversos escándalos por el llamado Cártel Inmobiliario, es decir, una serie de despojos de terrenos, ranchos y viviendas en distintas regiones del estado, ello en colusión entre autoridades, fedatarios y abogados.

Lee también

Las denuncias públicas y penales de afectados obligaron a la Secretaría de Gobierno intervenir en distintas notarias, entre ellas de la ciudad de Xalapa, donde se denunciaron despojos de residencias y terrenos con la complicidad oficial.

La Fiscalía General del Estado, precisó que al exnotario detenido se le relaciona con hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de fraude genérico, fraude específico, fraccionamiento indebido, compraventa indebida y contra la fe pública.

El exfedatario será presentado ante el órgano jurisdiccional en el Juzgado de Control de Pacho Viejo, en donde se determinará su situación jurídica en próxima audiencia inicial, dentro del proceso penal 74/2026.

Lee también

De acuerdo con reportes periodísticos, el aprehendido habría vendido y escriturado al menos ocho terrenos en el municipio de Atzacan sin que tuviera los permisos oficiales para la lotificación.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]