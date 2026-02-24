Tras la muerte de un lactante de aproximadamente tres meses, autoridades del municipio de Veracruz llevaron a cabo el resguardo preventivo de tres menores de edad que se encontraban en situación de vulnerabilidad.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Tarimoya del puerto de Veracruz, donde el lactante falleció y se detectó que los menores de uno, nueve y doce años de edad se encontraban en vulnerabilidad.

En el sitio, personal del DIF Municipal de Veracruz constató que elementos de la Policía Estatal de Veracruz ya atendían la situación y tenían bajo resguardo a los infantes, por lo que se activaron los protocolos de protección.

El personal del organismo asistencial procedió al resguardo preventivo de los tres menores de edad.

Y es que las condiciones del domicilio fueron observadas como insalubres y de alto riesgo para el desarrollo integral de los infantes. De acuerdo con testimonios vecinales recabados en el lugar, la situación ya había sido expuesta con anterioridad ante otras instancias.

Los menores permanecen en la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, en tanto se dictan las medidas de protección correspondientes.

Una vez emitidas, serán trasladados a la Casa Hogar Vida Nueva del DIF Municipal, donde recibirán atención integral, acompañamiento psicológico, valoración médica y seguimiento jurídico.

Los progenitores fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, que determinará las responsabilidades conforme a derecho.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, realiza las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

