Pachuca.— Disminuye en Estados Unidos el acoso hacia los migrantes, pero se mantiene el clima de incertidumbre entre los paisanos, quienes han visto impactada su cotidianidad, señaló el titular de la Oficina de Atención al Migrante en el estado de Hidalgo, Manuel Aranda.

De acuerdo con el funcionario, aunque las redadas y acciones del gobierno contra los migrantes han disminuido, aún prevalece un ambiente de temor. Por lo que han tenido que limitar sus actividades cotidianas, incluso en la compra de víveres o artículos escolares.

Subrayó que han sido algunos hispanos que cuentan con documentos en Estados Unidos, o bien ciudadanos norteamericanos, quienes ayudan a la comunidad migrante para la compra de víveres o para recoger a los menores en sus centros escolares.

Este apoyo solidario ha permitido evitar la exposición innecesaria de los paisanos en las calles o centros comerciales.

Dijo que la presión por parte de las autoridades migratorias se ha mantenido y que no hay reportes de persecución en contra de organizaciones de migrantes o clubes; sin embargo, sí existe presión hacia líderes de la política local que han salido en defensa de los derechos de los migrantes.

Manuel Aranda lamentó que falte información de las autoridades estadounidenses en torno a los paisanos que han sido detenidos, ya que pueden ser aprehendidos en algún estado de ese país y llevados a centros de detención en otros lugares, sin que exista notificación tanto a sus representantes como a sus familiares.

Esto, dijo, ha impedido conocer el estatus y el número de migrantes que se encuentran en estas condiciones.

De esta manera, consideró necesario que exista mayor acercamiento con consulados en California y Florida, donde hay un alto número de mexicanos.

