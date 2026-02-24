Los cuerpos de seis personas fueron arrojados en una localidad del municipio poblano de Huehuetlán el Grande.

Se trata de cuatro hombres y dos mujeres que fueron abandonados en las cercanías de la comunidad de San Nicolás Huajuapan.

Las víctimas presentaban huellas de tortura y se encontraban amordazados.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició las investigaciones para determinar la identidad de las víctimas mortales.

De acuerdo con la información preliminar, se reportó a la Policía Municipal, mediante aviso de pobladores, la localización de cuerpos con signos de violencia en dicha demarcación.

Al acudir al sitio, elementos de la Policía Municipal confirmaron el hallazgo de cuatro masculinos y dos femeninas, quienes presentaban impactos de arma de fuego.

La Fiscalía detalló que derivado de las primeras actuaciones, se ubicaron indicios balísticos en el lugar; asimismo, se informó que en la zona no se cuenta con cobertura telefónica, por lo que el reporte no ingresó a través del número de emergencias 9-1-1.

Durante el primer mes y medio del año, se han registrado 90 asesinatos en territorio poblano, entre ellos los tres jóvenes atacados a tiros en el acceso de un antro en la zona turística de angelópolis de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con el recuento del equipo interdisciplinario constituido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, en lo que van del año suman casi dos asesinatos diariamente en promedio en distintas regiones de la geografía poblana.

En el mes de enero, ocurrieron de manera oficial un total de 66 crímenes y del primero al 15 de febrero suman 24 asesinatos.

El último hecho que causó indignación social fue el crimen de los tres jóvenes Gisele, Joaquín y Emmanuel Esteban, los cuales fueron asesinados cuando salían del antro conocido como Despecho en la zona de mayor afluencia turística y de diversión de la capital.

aov/cr