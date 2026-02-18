Más Información

Una con los restos de al menos seis personas fue localizada en Paraíso, Tabasco, reportó la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con las autoridades, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda, se realizó un cateo en una extensión aproximada de 75 metros de un predio de este municipio, tras la localización del sitio de inhumación clandestina.

En ese sentido preció, que los restos tendrían una antigüedad estimada de entre tres y cinco años, aunque las autoridades continúan con los estudios científicos para lograr su identificación y avanzar en las investigaciones correspondientes.

Cabe señalar que, apenas el 10 de febrero, se reportó un cateo en la ranchería Oriente, de Paraíso, en la que participaron agentes de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Marina y la Policía de Investigación de la Fiscalía, donde se reportó una fosa clandestina, por lo que podría tratarse del mismo caso.

