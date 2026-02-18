Culiacán. - La fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, dio a conocer que sólo uno de los dos jóvenes detenidos por delitos federales en forma reciente está relacionado con la privación de la libertad la tiktoker “Nicholette”, pero ya se tiene identificada a una segunda persona involucrada en este hecho.

Comentó que en las investigaciones abiertas sobre la privación de la libertad de la joven Nicole “N”, el pasado 20 de enero en el fraccionamiento de la Isla de Musala, en Culiacán, se tienen identificadas a dos de los participantes, uno de ellos hace dos días fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República por otro delito.

Señaló que espera que se emita la orden de aprehensión respectiva para ejecutarla ya que se cuenta con datos suficientes y la identidad de la segunda persona que participo en este delito, el cual fue divulgado a través de un video que fue subido a las redes sociales.

Lee también Captan golpiza de uniformados a joven en Peribán, Michoacán; Sedena da vista al MP para investigar

Hace dos días, en el fraccionamiento Los Ángeles, elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Estado detuvo a dos jóvenes armados, uno de ellos fue identificado como uno de los participantes en la privación de la libertad de la Tiktoker.

Según los datos que se conoce de este operativo efectuado en el fraccionamiento Los Ángeles, en la parte nor-oriente de la capital del estado, es que los elementos del grupo elite de la Secretaría de Seguridad Pública con la información recopilada, lograron ubicar a dos jóvenes con armas automáticas y cargadores.

El pasado martes 20 de enero, a través de un video que fue captado desde el vehículo de la Tiktoker un Cybertruck que quedó abandonado, se conoció que dicha joven habia sido subida por la fuerza a un vehículo color blanco.

Lee también Conductor de camión de carga se queda dormido e invade carril contrario en carretera de Yucatán; vehículo cae a zanja

La familia de la joven, nacida en los Estados Unidos, presentó la denuncia respectiva, por lo que fuerzas federales y estatales desplegaron un intenso operativo de búsqueda, en base a las imágenes que fueron divulgadas en redes sociales sobre su plagio.

Cuatro días después, se notificó que fue localizada con vida la joven Tiktoken, Nicole “N” conocida en las redes sociales como “Nicholette”, por lo que la Fiscalía General del Estado, sin dar mayores detalles del hecho, solo desactivo la ficha de búsqueda que emitió un día después de haber sido privada de su libertad.

Sobre su rescate, las autoridades judiciales no dieron a conocer como sucedió, ni el lugar donde fue encontrada, solo notificó la desactivación de su ficha de búsqueda y agradeció a la sociedad por su ayuda para localizarla con vida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL