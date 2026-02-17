Cansahcab, Yucatán.- Un accidentado Martes de Carnaval se registró en carreteras de Yucatán, luego de que un camión se saliera de la vía que conecta a los municipios de Cansahcab y Temax, a la altura del rancho “San Lorenzo”.

Los primeros reportes indican que el conductor dormitó cuando circulaba de Mérida hacia Tizimín, lo que provocó que invadiera el carril contrario y perdiera el control de la unidad.

Este descuido provocó que la pesada unidad saliera de la carpeta asfáltica hasta caer en la zanja, donde el vehículo resultó con daños.

Al lugar arribó otro camión para realizar el traslado de la carga, mientras se esperaba la llegada de una grúa para retirar la pesada unidad.

Elementos de la Policía Municipal de Cansahcab acudieron para abanderar la zona e implementaron un operativo de vialidad, ya que el camión invadió el carril con dirección al citado municipio.

