Marx Arriaga suma segunda noche en la SEP entre transmisiones, tamales y barbacoa; mantiene plantón por libros de texto

Se mantiene fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; anticiclón agravará calidad del aire

Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana exigen aumento salarial del 100% al magisterio; rechazan destitución de Marx Arriaga

Sheinbaum anuncia incentivo fiscal de 30% al ISR para cine mexicano; estímulo apoyará largometrajes y series

El mundo exclusivo de IMG Academy; educación de alto rendimiento y residencia VIP, así es la escuela ligada a presuntos hijos de narcos

Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, se queda en Reino Unido; libra extradición por presunto desvío de 112 mdp del DIF

Mazatlán, Sinaloa.- El primer 2026 "Arriba la tambora", el cual fue celebrado en la Avenida Del Mar esta tarde, reunió a más de 500 mil asistentes.

Fotos: Especiales
De acuerdo con datos del de dicho municipio, el desfile contó con la participación de 30 carros alegóricos, 23 comparsas, siete agrupaciones de música y dos marionetas gigantes.

Además, comercios de Sinaloa comenzaron este evento, dándole el paso a los demás participantes.

