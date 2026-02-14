Más Información

Tras salida de Marx Arriaga de la SEP, Sheinbaum dice que los libros de texto "no van a cambiar"; defiende modelo educativo

Tras salida de Marx Arriaga de la SEP, Sheinbaum dice que los libros de texto "no van a cambiar"; defiende modelo educativo

Hijos de capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dls por año

Hijos de capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dls por año

Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

Marx Arriaga, cercano a Beatriz Gutiérrez que se rebeló a Mario Delgado; recuento de su trayectoria y escándalos

Smog en el aire; se mantiene activa la contingencia ambiental este 14 de febrero

Smog en el aire; se mantiene activa la contingencia ambiental este 14 de febrero

Línea A del Metro de CDMX presenta retrasos este sábado por robo de cable; no hay insumos para su reposición, dice Sindicato

Línea A del Metro de CDMX presenta retrasos este sábado por robo de cable; no hay insumos para su reposición, dice Sindicato

Giran nueva orden de captura contra dos excolaboradores de Silvano Aureoles; señalan presunto daño al erario por más de 130 mdp

Giran nueva orden de captura contra dos excolaboradores de Silvano Aureoles; señalan presunto daño al erario por más de 130 mdp

Mazatlán, Sinaloa. - Más de 33 mil personas se congregaron durante la noche y madrugada en distintos puntos de Mazatlán para asistir al segundo día del “Arriba la Tambora”, celebrado en Olas Altas, la avenida Del Mar y el Estadio “Teodoro Mariscal”, donde autoridades municipales implementaron operativos de vigilancia para resguardar a los asistentes.

Carnaval Internacional Mazatlán 2026 reúne más de 33 mil personas; no hubo incidentes mayores. Foto: Especial.
Carnaval Internacional Mazatlán 2026 reúne más de 33 mil personas; no hubo incidentes mayores. Foto: Especial.

Protección civil informó que el evento con mayor afluencia se desarrolló en el estadio “Teodoro Mariscal”, que concentró a más de durante la Coronación de la Reina de los Juegos Florales y el espectáculo musical dedicado al músico sinaloense Germán Lizárraga, en reconocimiento a sus 75 años de trayectoria artística.

Lee también:

En Olas Altas se reunieron alrededor de 12 mil asistentes, quienes recorrieron los espacios acondicionados para las actividades del carnaval. La zona mantuvo flujo constante de visitantes durante gran parte de la noche.

Carnaval Internacional Mazatlán 2026 reúne más de 33 mil personas; no hubo incidentes mayores. Foto: Especial.
Carnaval Internacional Mazatlán 2026 reúne más de 33 mil personas; no hubo incidentes mayores. Foto: Especial.

Mientras tanto, en la , a la altura de las letras representativas del puerto, se contabilizaron cerca de 5 mil personas que acudieron para participar en el ambiente festivo.

De acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil, la jornada se desarrolló sin incidentes mayores, con presencia de personal preventivo en las áreas de mayor concentración.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]