Alistan reforma de las fiscalías Anticorrupción

Arriaga no acató instrucciones sobre contenidos

Gasolina, más cara que nunca por cobro total de impuestos

El Makabélico esquiva a la OFAC… y a Spotify

Suspenden obras del tramo 5 del Tren Maya; tribunal determina daños ambientales

Extorsión, abuso sexual, drogas y ciberacoso, los delitos latentes para infancias; delincuentes usan videojuegos

Piden poner fin a las redes familiares en cargos del gobierno

Cierre de frontera sigue afectando a ganaderos de Chihuahua

Crece cifra de mujeres que buscan refugio

Hijos de presuntos capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dólares por año

“La cultura está presente todo el tiempo y es lo que nos da identidad y fuerza, vitalidad y alimento”, entrevista a Gerardo Estrada

¡Vaya intensísimos y muy variados días!, por Lázaro Azar

São Paulo. - Un accidente durante los desfiles de carnaval en el Sambódromo de Río de Janeiro en la madrugada del domingo dejó por lo menos a dos personas heridas, informaron este domingo las autoridades locales.

Una carroza de la escuela de samba União de Maricá atropelló a algunos participantes cuando ya se acercaba al final de su recorrido por la avenida del Sambódromo.

El secretario municipal de Salud, Daniel Soranz, afirmó en entrevista con la cadena de televisión Globo que uno de los heridos se torció el tobillo, mientras que el otro sufrió dos fracturas "expuestas" y "graves" en las piernas, por lo que tuvo que pasar por una cirugía.

Videos divulgados por medios brasileños muestran cómo, tras el accidente, empezó a salir humo de debajo de la carroza, que representaba a una divinidad afrobrasileña.

União de Maricá, que pertenece a la segunda categoría de escuelas de samba y disputa el ascenso con otras participantes, expresó su solidaridad con el herido más grave, quien además es un integrante de la organización.

La escuela afirmó que el equipo está dando seguimiento a la situación del herido y que está en contacto con representantes del hospital.

Este domingo arranca el primero de los tres días principales de desfiles, en que las escuelas de la categoría superior disputan el campeonato.

