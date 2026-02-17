La Secretaría de Salud de Jalisco confirmó la primera muerte por sarampión en la entidad durante 2026, con lo que suman tres defunciones desde el inicio del brote en la entidad, en agosto de 2025.

La dependencia informó que se trata de un niño de cuatro años, residente del municipio de Guadalajara, que no estaba vacunado.

Las otras dos muertes ocurrieron en 2025; se trata de dos bebés menores de un año, de sexo femenino, hijas de jornaleros migrantes de Guerrero que según las autoridades sanitarias arribaron al estado con cuadros graves de sarampión.

El informe diario del brote de sarampión que presentó este martes el gobierno federal indica que en lo que va del año Jalisco acumula mil 995 casos confirmados de sarampión de los tres mil 418 que se han registrado este año en todo el país.

Además es la entidad con la mayor tasa de incidencia en contagios de esta enfermedad, con 22.21 casos por cada 100 mil habitantes; según los datos oficiales, Jalisco también es el estado con mayor número de casos probables acumulados durante 2026, con cuatro mil 90 de los 10 mil 57 registrados en todo el país.

Desde el lunes 9 de febrero la Secretaría de Salud Jalisco impuso el uso obligatorios de cubrebocas por un periodo de 30 días en todas las escuelas de educación básica del estado como medida complementaria a la vacunación para intentar que en ese periodo de tiempo se estabilice el número de contagios y se logre contener el brote.

