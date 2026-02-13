La Secretaría de Salud (Ssa) confirmó hoy, la primera muerte por sarampión en Chiapas, entidad que ocupa el tercer lugar en número de contagios confirmados, 546 desde febrero de 2025.

En total, suman 29 decesos por sarampión en ocho entidades del país, la mayoría ocurridos el año pasado en Chihuahua (21). Las muertes se han registrado en Jalisco (2), Ciudad de México (1), Chiapas (1), Sonora (1), Durango (1), Michoacán (1) y Tlaxcala (1).

Al 13 de febrero de 2026, la Secretaría de Salud reportó 9 mil 478 casos confirmados acumulados entre 2025 y lo que va del 2026. Así como 24 mil 913 casos probables acumulados en el mismo periodo.

“En el acumulado de los casos confirmados de 2025–2026, los 32 estados han notificado casos de sarampión distribuidos en 335 municipios”, detalló la Ssa.

Durante 2026, Jalisco es la entidad con más casos confirmados de sarampión, con 1 mil 765, y seguido de Chiapas con 299 contagios confirmados.

