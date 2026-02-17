Juchitán, Oax. – Durante ocho horas, pobladores de las comunidades de la zona norte de Matías Romero se mantuvieron en alerta desde las 20 horas con 30 minutos del lunes, por la presencia de un olor a “combustible quemado”, que irritó garganta y ojos, pero descartaron fuga de amoniaco.

Las autoridades de protección civil de Matías Romero, informaron que el reporte de ese olor irritante llegó primero desde el poblado Donají, y tras percibirse más al sur, como Tolosita, hasta desaparecer en Nuevo Progreso, comenzó la revisión física de los ductos.

Personal de la Guardia Nacional, Defensa Nacional, del área de Ductos de Pemex y de protección civil, visitaron la estación de bombeo de ductos de Donají, y recorrieron el derecho de vías de la red de ductos de Tolosita, San Gabriel, Nuevo Ubero y La Cumbre, sin detectar fugas.

Antes de concluir el recorrido de supervisión, el personal de Ductos reveló que tras la fuga de amoniaco que se registró durante 15 días en diciembre de 2022, la petrolera suspendió el envío de ese gas por la tubería que cruza los poblados del Istmo norte a la refinería de Salina Cruz.

La tubería de amoniaco está en desuso, pero para descartar riesgos y garantizar la tranquilidad de la población, se realizó el recorrido durante ocho horas, desde las 20 con 30 minutos del lunes, hasta las cuatro y media de la mañana de hoy martes, señalaron.

Protección civil acudió a una alerta por olor a combustible reportado por pobladores del Istmo. Foto: Especial

El personal de Pemex permaneció en la comunidad de Donají, donde se localiza la estación de bombeo e informó que elaborarían un informe a sus directivos. La población, en medio de la desconfianza, regresó a sus actividades, menos los alumnos por la suspensión de clases.

