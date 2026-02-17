Más Información
Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan
Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares
Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; hay alta radiación solar y temperatura superior a 28 grados
Juchitán, Oax. – Durante ocho horas, pobladores de las comunidades de la zona norte de Matías Romero se mantuvieron en alerta desde las 20 horas con 30 minutos del lunes, por la presencia de un olor a “combustible quemado”, que irritó garganta y ojos, pero descartaron fuga de amoniaco.
Las autoridades de protección civil de Matías Romero, informaron que el reporte de ese olor irritante llegó primero desde el poblado Donají, y tras percibirse más al sur, como Tolosita, hasta desaparecer en Nuevo Progreso, comenzó la revisión física de los ductos.
Personal de la Guardia Nacional, Defensa Nacional, del área de Ductos de Pemex y de protección civil, visitaron la estación de bombeo de ductos de Donají, y recorrieron el derecho de vías de la red de ductos de Tolosita, San Gabriel, Nuevo Ubero y La Cumbre, sin detectar fugas.
Lee también Se registran dos incendios forestales en Puebla; ya fueron extinguidos
Antes de concluir el recorrido de supervisión, el personal de Ductos reveló que tras la fuga de amoniaco que se registró durante 15 días en diciembre de 2022, la petrolera suspendió el envío de ese gas por la tubería que cruza los poblados del Istmo norte a la refinería de Salina Cruz.
La tubería de amoniaco está en desuso, pero para descartar riesgos y garantizar la tranquilidad de la población, se realizó el recorrido durante ocho horas, desde las 20 con 30 minutos del lunes, hasta las cuatro y media de la mañana de hoy martes, señalaron.
El personal de Pemex permaneció en la comunidad de Donají, donde se localiza la estación de bombeo e informó que elaborarían un informe a sus directivos. La población, en medio de la desconfianza, regresó a sus actividades, menos los alumnos por la suspensión de clases.
Lee también Localizan huachitúnel en municipio de Tepetitlán, Hidalgo; simulaba la entrada de una fosa séptica
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cdm
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]