Juchitán, Oax. – En localidades de cinco municipios oaxaqueños que integran el corredor transístmico de la zona norte de la región istmeña, unos 50 mil habitantes viven bajo el permanente riesgo, al lado de seis ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Ayer, uno de esos ductos, el de 30 pulgadas de diámetro, que transporta petróleo crudo desde Nuevo Teapa, Veracruz, a Salina Cruz, explotó cuando recibía el mantenimiento conocido como “corrida de diablo” y provocó la muerte de tres obreros y lesionó a cuatro más.

Todos los días, nosotros corremos esos riesgos con esos ductos que llevan petróleo crudo, gasolina, amoniaco, gas natural y LP, dijo el representante de Resistencia Civil de Oaxaca (RECIO), Teófilo García. Siempre vivimos con temor, añadió.

Cinco municipios del Istmo, en alerta constante ante riesgos por ductos de Pemex. Foto: Especial.

De acuerdo con informes de PEMEX, esos ductos pasan por localidades que están en la zona norte del Istmo oaxaqueño, como Asunción Ixtaltepec, El Barrio de la Soledad, Santa María Petapa, Matías Romero y San Juan Guichicovi.

Abajo o al lado de viviendas, pasan ductos de 40 y 30 pulgadas de diámetro que transportan crudo, de 16 pulgadas, con gasolinas, de 10 pulgadas, con amoniaco, y dos más que conducen gas natural y LP. En la zona norte, dijo Teófilo García, hemos tenido fugas y derrames de todo.

El dirigente de RECIO recordó que unos de los momentos más críticos que se vivió en la zona norte del Istmo, fue la fuga de amoniaco durante 15 días a partir del nueve de diciembre de 2023, en el poblado de Donají, que pertenece a Matías Romero.

Tras 15 días de abandonar el pueblo y vivir de prestado en con la gente de Palomares, regresamos a las casas, hicimos el recuento de daños como días sin laborar, gallinas muertas, maizales quemados y vacas perdidas. ¿Qué pasó? PEMEX nos demandó por exigir la reparación.

Por el robo de gasolina, no hay mes con fugas de gasolinas que queman el pasto de las vacas, contaminan los arroyos, se mueren los peces y los funcionarios de PEMEX dicen que no es culpa de la empresa petrolera, sino de los que “ordeñan” ductos y roban el combustible.

Hace tres años, en enero de 2023, después que unos días antes se diera la fuga de amoniaco, obligado por nuestras protestas, el secretario de gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, pidió a PEMEX que revisara sus ductos para evitar accidentes. No le hicieron caso, lamentó.

