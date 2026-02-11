Más Información

Ciudad Juárez.- Casi fueron asegurados en un predio ubicado a la altura del kilómetro 4 +200 de la carretera libre Chihuahua - Ciudad Juárez.

Fueron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, quienes aseguraron diversos recipientes que en su totalidad contenían 92 kilos y 958 gramos de marihuana.

Paquetes con droga (11/02/2026). Foto: Especial
El aseguramiento fue realizado, mediante un operativo conjunto con la Unidad de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se aseguró lo siguiente:

  • 6 cajas de cartón, con diversas leyendas, que contenían una hierba verde, seca y olorosa con las características de la marihuana
  • 3 bolsas de plástico, que contenían una hierba verde, seca y olorosa, con las características de la marihuana

Todo lo anterior con un peso total de 92.958 kilogramos, aproximadamente.

Los objetos asegurados fueron puesto a disposición del Ministerio Público de la referida la Unidad Especializada, para continuar con las investigaciones correspondientes.

No se reportaron personas detenidas tras este hecho.

Paquetes con material de droga asegurados (11/02/2026). Foto: Especial
