Ciudad Juárez.- Casi 93 kilogramos de marihuana fueron asegurados en un predio ubicado a la altura del kilómetro 4 +200 de la carretera libre Chihuahua - Ciudad Juárez.
Fueron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, quienes aseguraron diversos recipientes que en su totalidad contenían 92 kilos y 958 gramos de marihuana.
El aseguramiento fue realizado, mediante un operativo conjunto con la Unidad de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se aseguró lo siguiente:
- 6 cajas de cartón, con diversas leyendas, que contenían una hierba verde, seca y olorosa con las características de la marihuana
- 3 bolsas de plástico, que contenían una hierba verde, seca y olorosa, con las características de la marihuana
Todo lo anterior con un peso total de 92.958 kilogramos, aproximadamente.
Los objetos asegurados fueron puesto a disposición del Ministerio Público de la referida la Unidad Especializada, para continuar con las investigaciones correspondientes.
No se reportaron personas detenidas tras este hecho.
