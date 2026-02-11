Elementos ministeriales, con el apoyo de fuerzas estatales y federales, llevaron un cateo al interior del conocido Mercado Morelos en la ciudad de Puebla, donde ubicaron restos humanos.

Con autorización de un juez, la Fiscalía General del Estado ejecutó dos cateos en inmuebles al interior de dicho mercado, donde en los últimos años se han detectado diversas actividades ilegales y delincuenciales.

En el primer cateo fueron aseguradas dos motocicletas con reporte de robo vigente, las cuales quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

En la segunda intervención se encontraron restos humanos de al menos una persona, los cuales fueron sacados del lugar bajo protocolos técnicos y jurídicos con la intervención de peritos especializados.

Los restos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses para las diligencias correspondientes, en tanto, los especialistas forenses continúan en la zona a fin de determinar la posible existencia de más indicios.

De acuerdo con fuentes policiales, podría haber restos de una segunda víctima, sin embargo, los peritos siguen realizando tareas en la zona.

El operativo contó con seguridad perimetral de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

El Mercado Morelos arrastra una oleada de violencia.

Por ejemplo, en 2023 un ataque armado entre presuntos grupos delincuenciales dedicados al narcomenudeo, ocurrido en dicho centro, dejó cuatro personas muertas y dos heridas.

Además, se han registrado enfrentamientos con presuntos extorsionadores y hechos delictivos relacionados con el narcomenudeo, así como desapariciones forzadas.

