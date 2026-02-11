Más Información

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) logró la detención de un generador de violencia, identificado como Pablo Raúl "N", alias “El Gatito”, quien operaba principalmente en el municipio de Centro en la zona de Ciudad Industrial, Ocuiltzapotlán y Macultepec.

De acuerdo al comunicado de la dependencia estatal, esta detención fue posible por el trabajo de inteligencia, investigación y a los operativos estratégicos implementados por el Grupo Tabscoob "Comando Tiburón" en coordinación con Defensa, Guardia Nacional, Marina, Protección Federal y FGR, con el objetivo de preservar el orden público y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

“El detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente y es señalado como presunto responsable de diversos hechos delictivos que afectaban la paz social en dicho sector, por lo que su aseguramiento representa un avance significativo en la reducción de la incidencia delictiva en la zona”, se informó.

Se le señala a este detenido de ser el principal líder de un grupo criminal de la zona, y se le atribuyen las ejecuciones y hechos violentos que se han presentado en las últimas semanas.

Ante esta detención, la SSPC, la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca: Defensa, Guardia Nacional, SSPC Federal, Marina y las Fiscalías General de la República y del Estado, se mantienen en alerta y en vigilancia para detener a quien ocasione disturbios como reacción a dicha aprehensión.

