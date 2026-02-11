Culiacán. - En el marco del operativo especial que fue desplegado con motivo de la celebración del carnaval en Mazatlán, el Grupo de Operaciones Especiales del Estado detuvo a dos personas con armas de fuego, cargadores, radios y un vehículo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en un recorrido de vigilancia previo al inicio de las fiestas carnestolendas en la colonia Benito Juárez del puerto se observó que el conductor de un auto portaba un radio de comunicación y al percatarse de los elementos de la policía, imprimió mayor velocidad.

El personal del grupo especial, tras una breve persecución, logró bloquear su desplazamiento y obligó a los ocupantes a descender para una revisión, en la que se les encontró dos pistolas, una calibre nueve milímetros y otra 45, dos cargadores abastecidos, 21 cartuchos útiles y un radio de comunicación.

Los dos detenidos en esta acción fueron turnados al ministerio público federal para que definan la situación jurídica de ambos, por lo que se continúan los patrullajes en la zona urbana y rural de Mazatlán, ante el inicio de las fiestas de carnaval.

La dependencia estatal refrendó que en la tradicional fiesta del carnaval en Mazatlán que data de hace 128 años, se cuenta con un plan de seguridad con tres anillos de control, perros adiestrados en localización de explosivos y un despliegue de tres mil elementos de las fuerzas federales, estatales y municipales.

Se informó que desde el pasado 29 de enero se inició el operativo especial, con la fase de prevención y disuasión, y a partir del día 11 de febrero se reforzarán las distintas acciones de las fuerzas federales, estatales y municipales con el auxilio de 350 vehículos y tres helicópteros que realizarán sobrevuelos.

afcl/LL