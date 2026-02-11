Más Información

Avala Senado en fast track ingreso de 19 marines armados de EU a México; arribarán al país el próximo 15 de febrero

¿Un dron o un globo? Reporte sobre el derribo de supuestos drones en la frontera entre EU y México causa polémica

Inicia pleno del Senado debate sobre reforma de 40 horas; no incluye dos días de descanso

Julio Scherer acusa a Jesús Ramírez de nexos con el "rey del huachicol"; se le investiga en EU por lavado de dinero, afirma

Muere James Van Der Beek, actor de "Dawson's Creek", padecía cáncer y tenía 48 años

Ratifican nombramiento de nueva embajadora en Guatemala; SRE no indica motivos de remoción de Romeo Ruiz Armenta

Hermosillo, Sonora.- El secretario de Gobierno de Sonora,, se encuentra bajo observación médica en un hospital de especialidades, luego de verse involucrado en un accidente automovilístico ocurrido en el kilómetro 232 de la carretera Hermosillo–Guaymas.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario estatal se dirigía al municipio de Cajeme para participar en una reunión de la Mesa de Seguridad y en un evento encabezado por el gobernador Alfonso Durazo, cuando se registró el percance.

Información extraoficial señala que el funcionario de primer nivel habría sufrido y en otras partes del cuerpo; sin embargo, no presenta lesiones internas de gravedad.

El accidente ocurrió mientras viajaba en un vehículo oficial, una Jeep Grand Cherokee modelo 2023.

A través de un breve comunicado, la Secretaría de Gobierno informó que la mañana de este día, cuando el titular de la dependencia se trasladaba para cumplir con su agenda oficial en Cajeme, se registró el accidente en la mencionada rúa federal.

Accidente vial donde se vio involucrado el secretario de Gobierno de Sonora (11/02/2026). Foto: Especial
Accidente vial donde se vio involucrado el secretario de Gobierno de Sonora (11/02/2026). Foto: Especial

Asimismo, la dependencia reconoció la oportuna intervención de los cuerpos de auxilio que acudieron al lugar del incidente. Indicó que el secretario y su equipo se encuentran bien de salud y permanecen bajo como medida preventiva.

Finalmente, la Secretaría agradeció las muestras de solidaridad y los buenos deseos recibidos tras darse a conocer el hecho.

