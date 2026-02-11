Hermosillo, Sonora.- El secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, se encuentra bajo observación médica en un hospital de especialidades, luego de verse involucrado en un accidente automovilístico ocurrido en el kilómetro 232 de la carretera Hermosillo–Guaymas.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario estatal se dirigía al municipio de Cajeme para participar en una reunión de la Mesa de Seguridad y en un evento encabezado por el gobernador Alfonso Durazo, cuando se registró el percance.

Información extraoficial señala que el funcionario de primer nivel habría sufrido golpes en la cabeza y en otras partes del cuerpo; sin embargo, no presenta lesiones internas de gravedad.

El accidente ocurrió mientras viajaba en un vehículo oficial, una Jeep Grand Cherokee modelo 2023.

A través de un breve comunicado, la Secretaría de Gobierno informó que la mañana de este día, cuando el titular de la dependencia se trasladaba para cumplir con su agenda oficial en Cajeme, se registró el accidente en la mencionada rúa federal.

Accidente vial donde se vio involucrado el secretario de Gobierno de Sonora (11/02/2026). Foto: Especial

Asimismo, la dependencia reconoció la oportuna intervención de los cuerpos de auxilio que acudieron al lugar del incidente. Indicó que el secretario y su equipo se encuentran bien de salud y permanecen bajo observación médica como medida preventiva.

Finalmente, la Secretaría agradeció las muestras de solidaridad y los buenos deseos recibidos tras darse a conocer el hecho.

