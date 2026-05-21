El gobierno de la Ciudad de México comenzará el registro de anfitriones de estancias turísticas eventuales, por lo que los interesados deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

En conferencia de prensa, la consejera jurídica y de servicios legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, explicó que el formulario para los anfitriones se llenará con:

Nombre o razón social

Domicilio del anfitrión y del inmueble

Identificación oficial

Acreditación del inmueble (escrituras)

Póliza de responsabilidad civil

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y situación fiscal

Nombre de la plataforma donde se ofertará el inmueble

Contacto para quejas

La consejera insistió que los anfitriones deberán de colocar en el inmueble de forma visible el folio que les genere su registro. Además dijo que se harán reportes semestrales para informar sobre los niveles de ocupación.

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¿Hasta que día pueden registrarse los anfitriones de estancias turísticas?

En tanto, las plataformas deberán cumplir con la entrega de razón social, nacionalidad, acta constitutiva, RFC, representante legal en la ciudad y seguro de responsabilidad civil.

Cruzvillegas Fuentes subrayó que este procedimiento deberá realizarse por medio de la página:https://estanciaeventual.cdmx.gob.mx antes del 20 de junio de este año.

Por lo tanto, señaló que se han realizado adiciones al Reglamento Interno de la Ley de Turismo que serán publicadas el viernes 22 de mayo en la Gaceta Oficial de la CDMX.

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¿Puedo registrar más de un alojamiento como estancia turística?

Al respecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, recordó que la legislación vigente establece que quienes operen más de tres inmuebles para alojamiento temporal deberán constituirse como establecimiento mercantil.

Con estas regulaciones, Brugada dijo que se responde a tres objetivos: garantizar seguridad jurídica para las personas anfitrionas, proteger los derechos de los huéspedes y preservar los barrios frente a prácticas ilegales o especulativas.

“Promovemos un turismo responsable con el entorno urbano, un turismo que contribuya a la prosperidad compartida y al arraigo comunitario, un turismo que no sea sinónimo de desplazamiento ni de expulsión de vecinos”, remarcó la jefa de gobierno.

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