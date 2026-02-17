Más Información

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares

Auditoría Superior confirma presuntos actos de corrupción en el INAI; detecta turismo de comisionados y contratos irregulares

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí; es el octavo cambio presidencial en una década

Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí; es el octavo cambio presidencial en una década

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Dosse registraron en territorio poblano, los cuales fueron controlados y extinguidos.

Las conflagraciones se registraron en el cerro La Cruz del municipio de Oriental y en el municipio de Amozoc.

Un reporte oficial, indicó que los incendios fueron atacados por personal de la Policía Forestal, , Guardia Forestal, Brigada Coyotes y autoridades municipales.

Lee también

Elementos de la policía también apoyan en labores por el incendio (17/02/2026). Foto: Especial
Elementos de la policía también apoyan en labores por el incendio (17/02/2026). Foto: Especial

El primero de enero al 12 de febrero, el estado de Puebla acumula 32 incendios forestales con 723 hectáreas consumidas por las llamas, según el último reporte de la Comisión Nacional Forestal.

En lo que va del año, se han registrado 408 incendios forestales en 24 entidades federativas y los estados con el mayor número de conflagraciones son Estado de México, Jalisco, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, Guanajuato y Chiapas, que representan el 82% del total nacional.

En contra parte, las entidades federativas con mayor superficie afectada son Oaxaca, Chiapas, Aguascalientes, Jalisco, Guerrero, Durango, Puebla, Zacatecas, México y Guanajuato, que representan el 86 % del total nacional.

Lee también

En otro hecho, autoridades de Puebla reportaron que durante recorridos de vigilancia y prevención en el Parque Nacional La Malinche, se destruyeron utilizados para la deshidratación de materia prima forestal, esto con apoyo de herramientas de excavación y demolición.

En estas acciones participaron la Policía Estatal Forestal, el Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas, la Guardia Forestal, la Brigada Coyotes, personal de Protección Civil y autoridades municipales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]