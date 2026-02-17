Dos incendios forestales se registraron en territorio poblano, los cuales fueron controlados y extinguidos.

Las conflagraciones se registraron en el cerro La Cruz del municipio de Oriental y en el municipio de Amozoc.

Un reporte oficial, indicó que los incendios fueron atacados por personal de la Policía Forestal, Bomberos, Guardia Forestal, Brigada Coyotes y autoridades municipales.

Lee también Aguascalientes anuncia 30 proyectos de inversión por más de 600 mdd; prevén 8 mil empleos y crecimiento económico en 2026

Elementos de la policía también apoyan en labores por el incendio (17/02/2026). Foto: Especial

El primero de enero al 12 de febrero, el estado de Puebla acumula 32 incendios forestales con 723 hectáreas consumidas por las llamas, según el último reporte de la Comisión Nacional Forestal.

En lo que va del año, se han registrado 408 incendios forestales en 24 entidades federativas y los estados con el mayor número de conflagraciones son Estado de México, Jalisco, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, Guanajuato y Chiapas, que representan el 82% del total nacional.

En contra parte, las entidades federativas con mayor superficie afectada son Oaxaca, Chiapas, Aguascalientes, Jalisco, Guerrero, Durango, Puebla, Zacatecas, México y Guanajuato, que representan el 86 % del total nacional.

Lee también Detienen a otras tres personas relacionadas con homicidio de Carlos Manzo; eran parte del área operativa de “El Caos”

En otro hecho, autoridades de Puebla reportaron que durante recorridos de vigilancia y prevención en el Parque Nacional La Malinche, se destruyeron cinco hornos clandestinos utilizados para la deshidratación de materia prima forestal, esto con apoyo de herramientas de excavación y demolición.

En estas acciones participaron la Policía Estatal Forestal, el Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas, la Guardia Forestal, la Brigada Coyotes, personal de Protección Civil y autoridades municipales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr