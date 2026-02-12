Hermosillo, Sonora.- Un voraz incendio que inició la madrugada de este jueves 12 de febrero, consumió en forma total la tienda Sam’s Club ubicada en el sector Vado del Río de Hermosillo sin que se reportaran personas lesionadas ya que 15 empleados lograron evacuar conforme a protocolos.

La propagación de las llamas generó la movilización de más de 45 elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, así como corporaciones de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con Juan Francisco Matty Ortega, jefe del Departamento de Bomberos, el reporte se recibió a las 3:36 horas, por lo que de inmediato se desplegó un operativo con 11 vehículos, entre unidades extintoras, carros escalera, unidad de comando y comunicaciones, drones y el robot bombero SERI.

Bomberos atienden incendio en tienda Sam’s Club en Hermosillo, Sonora (12/02/2026). Foto: Especial

Al arribar al establecimiento, ubicado en el cruce de Paseo Río Sonora y bulevar Reforma, los cuerpos de emergencia encontraron el fuego ampliamente desarrollado en el interior del inmueble.

Tras confirmar que no había personas dentro, las labores se enfocaron en contener el incendio y evitar su propagación a negocios y vialidades cercanas.

“Sabemos que el personal que se encontraba laborando está bien. Intentaron sofocarlo, no pudieron y de manera prudente evacuaron el establecimiento y llamaron a los cuerpos de emergencia”, detalló el jefe de Bomberos.

Durante las maniobras se registraron colapsos parciales del techo, lo que obligó a trabajar de manera defensiva. La Coordinación de Desarrollo de Infraestructura facilitó maquinaria para el derribo de paredes y permitir un acceso más seguro a los puntos de mayor concentración de calor.

Elementos de Protección Civil atienden incendio en tienda de Hermosillo (12/02/2026). Foto: Especial

El operativo incluyó ataques aéreos desde el carro escalera, guiados por drones que identificaron zonas críticas, mientras que el robot SERI ingresó por el acceso principal para disminuir la intensidad de las llamas sin poner en riesgo al personal.

En apoyo, participaron 25 agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, quienes realizaron cierres temporales en vialidades como Río Sonora, Camino del Seri y Solidaridad, además de diversos cruceros en Reforma, Cultura, Galeana y Comonfort, con el fin de resguardar a la población y facilitar el tránsito de las unidades de emergencia.

También se sumaron elementos de Protección Civil Sonora, Servicios Públicos, Agua de Hermosillo y la Coordinación de Desarrollo Urbano, como parte del protocolo de coordinación que se activa ante incendios de gran magnitud.

A mediodía el siniestro quedó totalmente controlado, mientras continúan las evaluaciones para determinar las causas del incendio y cuantificar los daños materiales.

El alcalde Antonio Astiazarán reconoció la rápida actuación de los cuerpos de rescate para atender desde el primer minuto el incendio en la tienda Sam’s y en el que afortunadamente no se registraron víctimas.

Bomberos llegan a atender incendio en tienda Hermosillo, Sonora (12/02/2026). Foto: Especial

"Cuerpo de Bomberos, Policía y Tránsito Municipal, Protección Civil, así como la atención médica a Bomberos; actuaron rápido, con profesionalismo y en coordinación con todos los niveles de gobierno".

"Se atendió la emergencia oportunamente, se aseguró la zona y se activaron los protocolos para proteger a las personas", externó el munícipe.

Astiazarán dijo que lo más importante ahora es la seguridad: mantener el área bajo control y evitar riesgos.

