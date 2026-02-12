Mazatlán, Sinaloa, 12 de febrero.- La Secretaría de Turismo confirmó que en lo que va del 2026 se reporta el arribo de 22 cruceros, con más de 90 mil visitantes a Mazatlán, lo cual se traduce en una derrama económica mayor a los 110 mdp.

En este contexto, con la inauguración del Carnaval Internacional este jueves 12 de febrero, el puerto recibió a más de 4 mil turistas que llegaron en cruceros del "Norwegian Bliss".

En punto de las 7:30 horas del presente día, la embarcación llegó a Puerto Vallarta con 4 mil 191 pasajeros y mil 624 elementos de tripulación.

Lee también Realizan mega aseguramiento de pipas y autos de huachicol en Minatitlán, Veracruz; hallan más de 82 mil litros de hidrocarburo

Durante la primera quincena del mes, se reportó el arribo de siete embarcaciones con más de 25 mil turistas a Mazatlán, quienes aprovechan para recorrer sitios históricos como: el Centro Histórico, el Malecón, la Plazuela Machado, Zona Dorada y el Clavadista.

Más de 4 mil cruceristas llegaron este jueves al Carnaval Internacional en Mazatlán. Foto: Especial.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, destacó que la llegada de navíos reactiva y fortalece la economía de la ciudad, gracias a que impacta en los sectores de comercio y transporte.

Asimismo, sostuvo que proyecta al mundo la riqueza cultural, natural, gastronómica y humana de Mazatlán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/rmlgv