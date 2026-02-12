Más Información
Un sismo de magnitud 4.6 se registró la tarde de este jueves 12 de febrero de 2026, con epicentro a 10 kilómetros al norte de Tlapa, en el estado de Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
El movimiento telúrico ocurrió a las 12:33:32 horas, con una latitud de 17.63, longitud -98.59 y una profundidad de 55 kilómetros, de acuerdo con el reporte preliminar.
Hasta el momento, autoridades no han informado sobre daños materiales o personas lesionadas.
