La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el operativo desplegado por fuerzas federales y estatales en Sinaloa fue resultado de un ataque contra elementos de la Secretaría de Marina, lo que derivó en una respuesta directa y detenciones.

Al ser cuestionada sobre la operación aérea y terrestre registrada este miércoles en la entidad, la mandataria explicó que la intervención ocurrió tras una agresión contra personal naval.

“Fueron atacados elementos de la Secretaría de Marina, y ahí hubo una respuesta y hubo las detenciones”, señaló.

Indicó que el grupo delictivo involucrado operaba en las inmediaciones de Mazatlán.

"Era un grupo delictivo que operaba ahí cerca de la zona de Mazatlán”, precisó.

Sobre la identidad de las personas detenidas, Sheinbaum dijo que corresponde al Gabinete de Seguridad brindar mayores detalles.

Este miércoles se registró un fuerte despliegue de fuerzas federales en distintos puntos de Sinaloa. De acuerdo con reportes locales, un operativo del Ejército Mexicano se llevó a cabo en la sindicatura de Jesús María, en Culiacán, tras reportes de habitantes sobre un presunto enfrentamiento armado en el poblado de El Limoncito.

