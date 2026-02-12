Luego de que el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, destapó públicamente a la senadora Ruth González Silva como próxima candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, cargo que actualmente ocupa su esposo, Ricardo Gallardo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se manifestó en contra de la sucesión inmediata entre familiares en cargos de elección popular.

“Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo. No me parece correcto que sucedan familiares en el periodo inmediato, que se esperen seis años para poder competir. Pero no está bien que haya una sucesión de un familiar de manera directa”, expresó durante su conferencia matutina.

Asimismo, la mandataria fue cuestionada sobre la presencia de Manuel Velasco en Palacio Nacional y si sostuvo alguna reunión con él: “No, no sé con quién vino, pero conmigo no se reunió”, respondió.

La Presidenta aclaró que los trabajos relacionados con la reforma electoral se realizan con la Secretaría de Gobernación y que ella no tenía conocimiento de la visita del senador.

Horas antes de su visita a Palacio Nacional, Velasco levantó la mano a favor de la senadora Ruth González, a quien señaló como puntera en las encuestas para suceder a su esposo en el gobierno potosino.

Sheinbaum recordó que la prohibición del nepotismo electoral quedó establecida en la Constitución, al señalar que a partir de 2030 ningún familiar podrá suceder de manera inmediata a otro en un cargo de elección popular, ya sea diputado, senador, gobernador o presidente de la República.

“En la Constitución quedó que a partir del 2030 no puede suceder en un cargo de elección popular un familiar. Ningún cargo de elección popular puede ser sucedido, en el periodo inmediato no puede entrar ninguna persona que sea familiar”, explicó.

Añadió que, en el caso de Morena, sus estatutos internos establecen esta restricción desde 2027. No obstante, precisó que, tratándose de partidos aliados, corresponderá a Morena decidir si acompaña o no una eventual candidatura de un familiar directo.

“En el caso de que algún partido aliado tenga un familiar, pues ahí tendrá que decidir Morena si va o no”, indicó.

La presidenta subrayó que, aunque actualmente se encuentra con licencia de su militancia, mantiene su postura histórica dentro del movimiento.

“Esa es mi opinión personal y la opinión del partido al que hoy estoy de licencia, pero siempre pertenezco”, puntualizó.

