El exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas y actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum negó las acusaciones de Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del expresidente López Obrador sobre su presunto vínculo con el huachicol fiscal. Además, retó a que se presenten pruebas sobre la supuesta relación con el "rey del huachicol", Sergio Carmona, tras señalamientos de financiar campañas políticas de gobernadores de Morena.

Por medio de un posicionamiento en redes sociales, Ramírez Cuevas descartó un "guerra civil" dentro del partido guinda, al decir que las revelaciones en su contra son en realidad "ataques viscerales". Consideró que dentro del partido no hay guerra sino "convicción, voluntad y principios éticos".

"Nunca he establecido relaciones personales o políticas con delincuentes, tampoco con empresarios ni banqueros venales que se aprovechan de la necesidad de la gente para expoliarlos y despojarlos. Desde que soy funcionario público no he participado en la organización ni el financiamiento de ninguna campaña electoral. No he promovido el financiamiento privado hacia ningún candidato. Todo lo que se dice en medios respecto al huachicol fiscal es falso. Reto a mis detractores a presentar alguna prueba ante tribunales", escribió.

Jesús Ramírez Cuevas, exvocero de la Presidencia en gobierno de AMLO. Foto: GALO CAÑAS. CUARTOSCURO

En el libro "Ni venganza ni perdón", de Scherer Ibarra que salió este miércoles a la venta, escrito junto a Jorge Fernández Menéndez, el exconsejero jurídico presidencial asegura que Ramírez Cuevas le abrió las puertas a Sergio Carmona al círculo presidencial y construyó un imperio gracias al contrabando de combustibles, una red de influencias y favores políticos.

En su posicionamiento, Ramírez Cuevas reiteró que los señalamientos hacia su trabajo "en ningún caso han sido acompañados por ninguna prueba" y que los "supuestos casos de corrupción, desvío de recursos públicos, relaciones con delincuentes son absolutamente falsos", son producto de la imaginación o "mala fe de los autores".

Ramírez Cuevas acusa campaña contra su persona y niega "guerra civil en Morena"

El exvocero presidencial también acusó una campaña personal en su contra y se defendió diciendo que él siempre ha actuado con ética y buscando el bien común, afirmando que ha trabajado "defendiendo las causas justas del pueblo y luchando contra las injusticias".

"En días recientes se ha desatado una campaña contra mi persona en medios de comunicación y en redes sociales. Y como dice el refrán: la calumnia, la mentira, cuando no mancha, tizna. Las acusaciones y señalamientos son mentiras y ataques viscerales disfrazados de revelaciones periodísticas que ciertos medios y periodistas han tomado por buenas. Las falsedades, los infundios sin pruebas, pretenden tomar el lugar de la realidad", agregó en su postura.

Sobre la presunta "guerra" dentro de Morena, Jesús Ramírez Cuevas arremetió diciendo que los adversarios "se van a quedar con las ganas" puesto que "aquí no hay guerra, aquí hay convicción, hay voluntad y principios éticos más fuertes que todo su poder mediático y económico". También consideró que el proyecto morenista "ha despertado a los enemigos para atacar y descalificar a los gobiernos de la Cuarta Transformación".

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

Respecto a lo que dicen los autores del libro "Ni venganza ni perdón" expresó que no se siente ofendido porque las críticas son parte de este oficio de luchar por transformar el mundo" y que "sus autores representan todo lo que hoy rechaza el pueblo de México: la defensa de los privilegios y de la corrupción".

Agregó que su trabajo al frente de la comunicación social en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue cumplir con sus funciones del cargo y que nunca financió a medios de comunicación ni a comunicadores porque cree en la libertad de expresión y en el libre albedrío de la gente.

Finalizó su mensaje recordando que se autonombra de izquierda y que se necesita "un mundo para todos donde convivan la libertad y la diferencia, la democracia y la disidencia, la solidaridad y la ayuda mutua".

