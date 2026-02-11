Chilpancingo. - La mañana de este miércoles fueron hallados muertos Rosalio Balbuena y Alfredo Cano, el secretario particular y auxiliar, respectivamente, del presidente de Morena en Guerrero, Jacinto González Varona.

De acuerdo a reportes oficiales, este miércoles, alrededor de las 9 de la mañana, dentro de una camioneta -en el fondo de un barranco- sobre la carretera federal Chilpancingo-Chilapa, a la altura de la comunidad de El Peral, en Chilapa, fueron hallados los cadáveres de los dos colaboradores del dirigente estatal de Morena.

La muerte de los dos colaboradores fue confirmada por González Varona a través de un comunicado.

En el comunicado, sin que aún se haya informado de los primeros resultados de la investigación, González Varona puntualizó que se trató de un accidente automovilístico.

“Morena Guerrero y el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Jacinto González Varona, expresan su más profundo pesar por el sensible deceso de nuestros compañeros Rosalio "N" y Alfredo "N", ocurrido tras un lamentable accidente automovilístico mientras cumplían con una comisión de trabajo en Chilapa”, afirma en el comunicado.

Lee también: Secretario de Gobierno de Sonora sufre accidente en carretera Hermosillo–Guaymas; se encuentra en observación médica

Sobre el accidente, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha informado ni siquiera si ya inició una carpeta de investigación, mucho menos, si ya tiene algunas líneas de investigación.

No obstante, fuentes de la propia fiscalía han informado, de manera extraoficial, que en el lugar del hallazgo de los cadáveres no encontraron signos que indiquen que ocurrió un accidente automovilístico.

El comunicado, el dirigente estatal informó que sus dos colaboradores se dirigían a Chilapa a cumplir con tareas del partido.

En 2025, en la región Centro de Guerrero, en particular en los municipios de Chilapa y Zitlala, la zona donde fueron encontrados muertos los dos colaboradores del dirigente estatal de Morena, han sido hallados muertos políticos y una familia que, según las denuncias, fue privada de su libertad.

Lee también: Gobernadora de Morelos rinde su primer informe; asegura que recibió el estado con "rezagos"

El 30 de marzo del 2025, en una barranca sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa, en el kilómetro 81 a la altura de la comunidad nahua de Tepozonalco, en Chilapa, pobladores hallaron dos camionetas a 500 metros de profundidad. En una estaban cinco cadáveres y en la otra dos.

En una camioneta estaban los cadáveres de cuatro hombres y un niño y, en la otra, los otros dos, pero en estado de descomposición.

Los cinco de una camioneta fueron identificados como integrantes de una familia: Jesús Flores Jaimes, Geovany, Alvaro e Irving Flores Nava, así como el niño Geovany Flores Serrano.

Los otros dos, se supo, eran dos jóvenes que tenía reporte de desaparecidos desde enero. Del hallazgo de estos dos cadáveres en descomposición la fiscalía no ha ofrecido ninguna explicación.

Lee también: Hallan sin vida a joven reportado como desaparecido en Baja California Sur; fue hallado en vehículo calcinado

El 11 de abril hallaron una camioneta dentro de una barranca en la zona conocida como El Aguacate, cercana a las comunidades de Zotoltitlán y La Esperanza, en Mártir de Cuilapan.

En la camioneta estaban los cadáveres del ex alcalde de Zitlala, el priista Roberto Zapoteco Castro y su chofer, Vicente Salgado Marcos.

Zapoteco Castro fue alcalde de Zitlala de 2015 a 2018. En 2016, el entonces gobernador, el priista Héctor Astudillo Flores, informó que había descubierto que una organización criminal planeaba asesinar al edil y al director de Seguridad Pública, Alfredo Tlatempa Palacios.

Lee también: Cinco municipios del Istmo de Oaxaca, en alerta constante ante riesgos por ductos de Pemex; "Siempre vivimos con temor", señalan

En 2024, el priista se volvió a postular como candidato a la alcaldía de Zitlala, perdió ante la perredista Khalia Ramos, quien la impuso su padre, Rogelio Ramos Tecorral, que gobernó ese municipio del 2018 hasta 2024.

El 25 de agosto, fueron hallados los cadáveres de Lidia Tehuitzin Guillermo y el de su esposo Gabriel, dentro de su vehículo volcado en un barranco en la carretera Zitlala- Mártir de Cuilapan.

En 2024, Tehuitzin Guillermo fue candidata de Morena a la alcaldía de Zitlala y perdió ante la perredista Khalia Ramos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr