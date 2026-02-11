LA PAZ, BCS., 11 de febrero. - Autoridades en Baja California Sur confirmaron que un joven, de 17 años de edad, reportado como desaparecido en la localidad de Guerrero Negro, Baja California Sur fue localizado sin vida, en un vehículo calcinado.

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) confirmó que el hallazgo no ocurrió en BCS sino en una comunidad vecina a Guerrero Negro. Se trata del ejido Villa Jesús María en el municipio de San Quintín en el estado de Baja California.

La localización ocurrió el lunes; no obstante, refirió que se realizaron las labores de vinculación con autoridades del estado vecino a fin de determinar la plena identificación.

La víctima, Christopher “N”, había sido reportado desaparecido el sábado 7 de febrero. Según versiones, había acudido a una fiesta y posteriormente no se tuvo comunicación con él.

La PGJE señaló que la identificación se logró tras concluir tras los protocolos forenses en coordinación con la Fiscalía General del estado de Baja California.

Este día se autorizó el traslado de los restos hacia la localidad de Guerrero Negro en BCS donde se prevé que puedan ser entregados a sus familiares para poder llevar a cabo los servicios funerarios.

La localidad de Guerrero Negro, BCS es la región más apartada de la capital del estado, La Paz, y ha sido escenario de confrontaciones entre grupo delictivos dedicados al narcotráfico. El año pasado denunciaron también la desaparición de cuatro jóvenes, dos de ellos hallados sin vida justamente en un camino en la localidad de Jesús María, BC.

