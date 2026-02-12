La Fiscalía General de la República (FGR) buscará este jueves imputar el delito de peculado al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, lo cual impediría que recupere su libertad en abril, tras cumplir su sentencia de nueve años, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

El expriísta está citado a audiencia ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, a las 9:30 de la mañana, donde se prevé sea acusado del presunto desvío de cinco millones del Fondo de Apoyo a Personas con Discapacidad en Veracruz, ocurrido en 2012.

La audiencia de imputación se ha aplazado en tres ocasiones, la última fue el pasado lunes debido a que los abogados del exgobernador veracruzano no se presentaron por problemas de salud.

Por ello, el juez programó para este jueves la audiencia de imputación en la que a Duarte se le designará un defensor público federal. El delito de peculado prevé una pena de 14 años de prisión.

En noviembre del año pasado, una jueza de Ejecución penal negó al expriísta la libertad anticipada porque no cumplió con los beneficios establecidos en la Ley de Ejecución Penal para acceder a dicho beneficio.

