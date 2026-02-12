El aumento de casos de sarampión en Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero —dos de las alcaldías que concentran la mayor cantidad de casos de la Ciudad de México— tiene que ver con una baja participación en la vacunación por parte de la ciudadanía, explicó Jesús Ortiz, coordinador estatal del IMSS-Bienestar en la capital.

No obstante, señaló que gracias a la gran respuesta que han tenido los habitantes ante la campaña masiva de vacunación, confió en que en menos de 15 días se logre una cobertura de 100% en algunas de las demarcaciones que han concentrado más casos.

“Tiene mucho que ver con la participación de la ciudadanía en acudir a los centros de salud, a los hospitales y a los puestos a vacunarse. Entonces, ante una baja afluencia de vacunación en estas dos alcaldías, se demostró en un alza de casos, pero actualmente ya estamos obteniendo más de 90% de vacunación, entonces [en] muy poco vamos a obtener ese 100% en breve”, dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Jesús Ortiz afirmó que la participación conjunta entre el Estado de México y la capital ha sido “de vital importancia” para encapsular casos detectados que pudieran salirse de control.

Dijo que hasta ahora en la CDMX sólo se tiene confirmada una muerte por sarampión.

Cuestionado acerca de este caso y la demora de casi dos meses para confirmar que fue a causa de esta enfermedad (pues este martes las autoridades capitalinas explicaron que se trató de una menor de 14 meses que falleció en diciembre del año pasado), el coordinador consideró que esta demora es “un caso aislado”.

“Normalmente las aprobaciones de un tamizaje de ese nivel, que es de biología molecular, aproximadamente tardan de semana y media a dos semanas, entonces yo creo que es un evento aislado y que no volverá a suceder”, expuso.

Abundó que la defunción registrada en la Ciudad de México provino de una familia de otro estado de la República, la cual no creyó en la vacuna, lo que ocasionó la dispersión exponencial del virus en una comunidad, por ello, afirmó que se trabaja para convencer a la población que sea “renuente” a aplicarse la dosis.

“Nosotros tenemos una muerte aquí en la Ciudad de México por sarampión; sin embargo, sí quiero enfatizar que es una persona de otro estado, entonces sí fue un menor de edad, es el único confirmado”, precisó.

“Todo es por la gran urbe en que vivimos, donde convergemos casi todos los estados aquí en la Ciudad de México; y es un trabajo tanto de la Secretaría de Salud, como del IMSS-Bienestar, tratar de convencer a esa población renuente en vacunación, y afortunadamente tenemos la participación de la jefa de Gobierno, con Atención Ciudadana, y todas las instituciones que ella dirige en apoyarnos”, enfatizó el funcionario.