En lo que va del 2026, la violencia en Sinaloa se ha recrudecido de manera alarmante. Pero en los últimos 15 días, se han registrado diversos hechos violentos como homicidios, ataques armados, secuestros y detenciones, que han marcado a la entidad.

EL UNIVERSAL realizó un recuento de los hechos de alto impacto que han sacudido a los mexicanos y que han resonado a nivel internacional.

Ataque a diputados de MC

El pasado 28 de enero, los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix fueron víctimas de un ataque armado salieron de instalaciones del Congreso del Estado.

Torres Félix, líder estatal del partido político, resultó herido de gravedad, por lo que tuvo que entrar a quirófano de emergencia y tras unos días del hecho, el secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo, explicó que dentro de la gravedad de las lesiones que presenta, presentaba mejorías. Sin embargo, aún continúa hospitalizado.

Por otro lado, la diputada Montoya Ojeda también presentó severas lesiones, aunque fue dada de alta tras intervenciones médicas y perder un ojo.

Atacan a balazos a Sergio Torres Félix, líder estatal, y a Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, diputada de Movimiento Ciudadano en Sinaloa. FOTO:@elizabeth.montoya.7798

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, informó que se identificó a a una célula del grupo delictivo de “Los Chapitos” como responsable del ataque armado contra los legisladores.

Una semana después, se identificó y capturó a Jesús Emir “El Compa Güero” y/o “Radio 13”, quien de acuerdo con las investigaciones, es responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal.

De acuerdo con los archivos de Culiacán, “El Compa Güero” fungió como empleado del ayuntamiento entre los años el 2018 y el 2021, con cargo de auxiliar administrativo, con un salario mensual de siete mil pesos, con adscripción laboral en el Parque Culiacán 87.

El detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal. Foto: Especial

Desaparición de 10 mineros

El mismo 28 de enero fueron reportados como desaparecidos 10 trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp en el municipio de la Concordia, aunque sus familiares señalaron que fue el 23 de enero que personas armadas los privaron de su libertad.

Tras un intenso operativo de búsqueda en el que participaron fuerzas estatales y federales, el 6 de febrero fueron halladas varias fosas clandestinas cerca de un rancho en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, en donde se encontraron diversos cuerpos.

Dos días después, el 8 de febrero se confirmó la identidad del cuerpo del primero de los mineros desaparecidos: José Ángel Hernández Vélez, originario del municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas

Trabajadores del proyecto minero Vizsla que desaparecieron (29/01/2026). Foto: Especial

Al día siguiente, el 9 de febrero, fueron rescatados e identificados otros cuatro cuerpos, que correspondían a los trabajadores de la mina canadiense, Vizsla Silver Corp:

Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años, también originario de Zacatecas

José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años

Jesús Antonio de la O Valdez, de 30 años, originario del estado de Chihuahua

José Castañeda Hernández, de 35 años, originario de Taxco, Guerrero

Un día después, la fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo informó la localización de otras cuatro fosas clandestinas en la misma comunidad donde se hallaron los restos de los mineros y reveló se habían localizadas dos osamentas, las cuales están en proceso de identificación.

Durante los operativos aéreos y terrestres desplegados por fuerzas federales y estatales en búsqueda de los mineros, fueron detenidos tres hombres y una mujer con armas, cargadores y chalecos tácticos, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que determinar si están relacionados con la desaparición del personal minero.

Foto: Especial

Desaparecen cuatro turistas del Edomex en Mazatlán

El 3 de febrero, el mismo día que el gobernador Rubén Rocha Moya dio el banderazo de salida al Operativo de Seguridad en Mazatlán por el Carnaval, se publicaron las fichas de búsqueda de cuatro turistas originarios del Estado de México, quienes presuntamente fueron privados de la libertad en una playa de ese destino, junto con una mujer y una menor, las cuales fueron abandonadas kilómetros más adelante y rescatadas.

Familiares de los hermanos Omar, Gregorio y Javier Ramírez Sabino, además de Oscar García Hernández, protestaron en la Ciudad de México para exigir a las autoridades federales su pronta localización con vida y el avance de las investigaciones.

Verónica Sabino, madre de dos de los desaparecidos y suegra de Oscar, pidió una reunión con Harfuch para obtener respuestas claras de la desaparición de los jóvenes. Hasta el momento, continúan en calidad de desaparecidos.

Familiares de cuatro jóvenes desaparecidos en Sinaloa se manifiestan frente a Palacio Nacional (09/02/2026). Foto: Captura de pantalla

Desaparece otro grupo de cinco turistas en Mazatlán

El lunes 10 de febrero, cinco personas identificadas como Luis Ramón Flores Cevallos de 38 años, su hijo Luis Armando Flores Vallejo de 19, los hermanos Juan Antonio y José Ángel Soto Espain, de 29 y 17 años respectivamente, y un amigo de nombre Heriberto López Diaz, de 30 años, también desaparecieron cuando circulaban en la carretera Los Mochis-Ahome.

Los cinco hombres, además de una mujer de nombre Yuri “N" fueron privados de la su libertad por desconocidos cuando viajaban en un vehículo de color blanco.

De acuerdo con la información recabada, los cinco habían llegado a la ciudad de Los Mochis procedentes de la ciudad de Mazatlán para visitar a Yuri “N”, pareja sentimental de Luis Ramón, la cual fue dejada en libertad poco después, pero con lesiones.

Hasta el momento, nada se sabe del paradero de los cinco hombres.

Foto: Especiales

Asesinan al sobrino de Ismael "El Mayo" Zambada

Por la noche del 9 de febrero, fue encontrado el cuerpo de una persona asesinada en la cajuela de una camioneta abandona frente a a Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al sur de Culiacán.

Al día siguiente, la Fiscalía General del Estado informó que la víctima fue identificada como Sergio Cazares Zambada, sobrino de Ismael “El Mayo Zambada” García.

El cuerpo de Sergio presentaba huellas de violencia y disparos de armas de fuego, y hasta el momento, no se reportan responsables del incidente.

Asesinan a sobrino del Mayo Zambada en Sinaloa (10/02/2026). Foto: Especial

Atacan a elementos de la Semar

La mañana de este miércoles 11 de febrero, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) fueron agredidos a balazos por integrantes de la delincuencia organizada en la comunidad de "El Limoncito" en el municipio de Jesús María.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que luego de que elementos de seguridad repelieran la agresión, se detuvo a nueve personas y uno perdió la vida.

Además, informó del decomiso de armas de alto calibre, lanzagranadas, granadas, artefactos explosivos, así como vehículos y equipo táctico.

Harfuch garantizó que los operativos en la comunidad se realizarán de forma constante.

aov