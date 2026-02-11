La Plataforma Ciudadana de Fosas reportó que Sonora, Guanajuato, Colima, Jalisco y Chihuahua concentran el mayor número de fosas clandestinas reportadas en México durante el periodo 2023–2024.

El diagnóstico revela las inconsistencias entre cifras oficiales y registros.

El informe, difundido a través de Prensa Ibero, recopiló información de medios de comunicación, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de "dimensionar la magnitud del fenómeno ante la ausencia de registros completos y confiables por parte del Estado".

Diferencias entre fuentes

Mientras medios de comunicación documentaron mil seis fosas clandestinas entre el 2023 y el 2024, las fiscalías estatales reportaron mil 451, pero la FGR registró únicamente 94 casos vía transparencia y acceso a la información pública.

Las diferencias también se reflejan en el número de cuerpos y restos exhumados. Los medios reportaron el hallazgo de 2 mil 17 cuerpos y 2 mil 719 restos óseos. De los cuerpos identificados, 536 corresponden a hombres (77%) y 156 a mujeres, según el diagnóstico.

En contraste, las fiscalías de las entidades informaron únicamente de mil 616 cuerpos. Estas variaciones evidencian subregistros oficiales.

La Plataforma también destacó que la FGR reportó solo 18 fosas clandestinas en 2024, una cifra cuatro veces menor a las 76 fosas registradas en 2023. Este dato contrasta con lo informado por las fiscalías estatales en 2024, que reportaron el hallazgo de 786 fosas clandestinas, 844 cuerpos y 289 restos y fragmentos óseos.

Falta de un registro público integral

La Plataforma Ciudadana subrayó que, aunque la ley contempla la existencia de un Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, no se cuenta con una versión pública completa y accesible que permita conocer la dimensión real del problema.

Ante esto, organizaciones civiles y colectivos de búsqueda asumieron la tarea de documentar y sistematizar información.

Los registros abarcan hallazgo desde 2006 hasta diciembre de 2024. La herramienta permite consultar la cantidad de fosas por entidad y municipio e incluso el total de cuerpos, restos, fragmentos óseos y hasta el sexo de las víctimas, en caso de ser posible saberlo.

La Plataforma Ciudadana de Fosas es una iniciativa impulsada por Artículo 19 México y Centroamérica, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana (IBERO), que señala que no solo busca presentar cifras, sino también llamar la atención sobre la necesidad de transparencia, homologación y actualización permanente de datos.

