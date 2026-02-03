Culiacán, Sin.- Jesús Emir “El Compa Güero” y/o “Radio 13”, detenido en Culiacán en relación al atentado a balazos que fueron objeto el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y la diputada local, Elizabet Montoya Ojeda, fungió como empleado del ayuntamiento de Culiacán, entre los años el 2018 y el 2021.

En los archivos del municipio de la capital del estado, no se especifica la fecha exacta en 2018 de su alta como empleado, con cargo de auxiliar administrativo A, con un salario mensual de siete mil pesos, con adscripción laboral en el Parque Culiacán 87.

Sin embargo, se conoce que en los últimos meses de la administración del alcalde en funciones, el priista Jesús Valdez Palazuelos, fue asignado a dicha área y continúo laborando en casi todo el primer periodo del presidente municipal de MORENA, Jesús Estrada Ferreiro.

En el marco del inicio del operativo de seguridad en Mazatlán, con motivo de los próximos festejos del carnaval, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, confió que con la captura de Jesús Emir “N” “el Radio 13”, en breve caerán el resto de los atacantes de los dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán.

Dio a conocer que tuvo una comunicación con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, relativa a la reciente detención de esta persona, presuntamente relacionada con el atentado del líder estatal y diputado local, Sergio Torres Félix y Elizabet Montoya Ojeda.

Señaló que esta captura de Jesús Emir, conocido como “El Compa Güero” y/o “Radio 13”, se derivó de las investigaciones conjuntas que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado y la Federación, por lo que espera que pronto se tengan mas resultados, en el esclarecimiento del ataque a los dos políticos.

Rocha Moya no adelantó mayores datos sobre las indagaciones que se llevan a cabo en el estado con relación a este ataque que tuvo lugar el pasado 28 de enero, sobre la avenida Niños Héroes, en el centro de la capital del estado, muy cerca de las oficinas del Partido Movimiento Ciudadano.

Se conoció que Elizabeth Montoya Ojeda, diputada local de Movimiento Ciudadano que sufrió una lesión en un ojo durante el ataque a balazos y estuvo internada en una clínica privada de la capital del estado, ya fue dada de alta por los médicos, para que continúe con su recuperación en su casa.

