Culiacán. - En zonas distintas de la capital de Sinaloa se registraron dos hechos de violencia. Uno de ellos tuvo lugar en el fraccionamiento Santa Fe, donde un adolescente de nombre Ricardo Misael “N” de 16 años fue asesinado y en la colonia Chapultepec una residencia fue vandalizada por un grupo armado.

Las autoridades de seguridad pública fueron alertadas de disparos de armas de fuego en la entrada del fraccionamiento Santa Fe, en la parte norte de Culiacán, en donde fue encontrado el cuerpo de un adolescente que viajaba en una motocicleta.

Según los datos recabados, la victima que conducía una motocicleta fue atacada a balazos por desconocidos, los cuales huyeron del lugar al ver caer al suelo al adolescente.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado que acudieron al hecho que tuvo lugar sobre el boulevard California dieron fe del homicidio y levantaron evidencias y casquillos percutidos de armas de fuego.

En el segundo hecho, personas armadas impactaron con un vehículo en reversa el portal principal de una residencia de la colonia Chapultepec, al cual le prendieron fuego y vandalizaron el inmueble, por lo que tuvieron que intervenir elementos de bomberos.

Las autoridades de seguridad confirmaron que este acto de vandalismo tuvo lugar por la avenida Agustín Melgar, de dicha colonia residencial, sin que se reportaran personas lesionadas por estos actos.

