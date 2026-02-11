Culiacán, Sin a 11 de Feb. - En la caja de una camioneta estacionada en el acotamiento de uno de los carriles de la carretera Benito Juárez, en la jurisdicción del municipio de Navolato, se reportó el hallazgo de varios cuerpos, los cuales están tapados y en la cabina de la unidad se pudo apreciar que se encuentra un hombre muerto.

Las autoridades de seguridad pública fueron alertadas que en una unidad Pick Up, Mitsubishi, de modelo antigua, en el acotamiento del carril que corre de norte a sur, cerca del poblado de la Curva de San Pedro, Navolato, había por lo menos cinco cuerpos.

Dado que los cuerpos estaban unos encima de otros y cubiertos con una lona de color verde con gris, las autoridades municipales no lograron establecer el número de víctimas que fueron encontrados en la caja de la camioneta.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado fueron notificados sobre este nuevo hallazgo de personas privadas de la vida, por lo que se espera que la Fiscalía General del Estado brinde la información sobre el número de cuerpo encontrados en esta unidad.

