Senado aprueba en lo general jornada laboral de 40 horas; continúa discusión de las reservas

¿Un dron o un globo? Reporte sobre el derribo de supuestos drones en la frontera entre EU y México causa polémica

Semar realiza operativo coordinado con la Guardia Costera de EU; aseguran 188 bultos con toneladas de cocaína

Julio Scherer acusa a Jesús Ramírez de nexos con el "rey del huachicol"; se le investiga en EU por lavado de dinero, afirma

Muere James Van Der Beek, actor de "Dawson's Creek", padecía cáncer y tenía 48 años

Avala Senado en fast track ingreso de 19 marines armados de EU a México; arribarán al país el próximo 15 de febrero

Culiacán, Sin a 11 de Feb. - En la caja de una camioneta estacionada en el acotamiento de uno de los carriles de la , en la jurisdicción del municipio de Navolato, se reportó el hallazgo de varios cuerpos, los cuales están tapados y en la cabina de la unidad se pudo apreciar que se encuentra un .

Las autoridades de seguridad pública fueron alertadas que en una unidad Pick Up, Mitsubishi, de modelo antigua, en el acotamiento del carril que corre de norte a sur, cerca del poblado de la Curva de , Navolato, había por lo menos cinco cuerpos.

Dado que los cuerpos estaban unos encima de otros y cubiertos con una lona de color verde con gris, las autoridades municipales no lograron establecer el número de víctimas que fueron encontrados en la caja de la camioneta.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado fueron notificados sobre este nuevo hallazgo de personas privadas de la vida, por lo que se espera que la Fiscalía General del Estado brinde la información sobre el número de cuerpo encontrados en esta unidad.

