La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el gabinete de Seguridad atiende el caso de los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, quienes fueron atacados a balazos en Culiacán, Sinaloa.
En su conferencia mañanera de este jueves 29 de enero en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo reiteró que “vamos a reforzar la seguridad” en el estado.
Comentó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comunicó con el Presidente de Movimiento Ciudadano para manifestarle el apoyo “en todo sentido”.
“El gabinete de seguridad está colaborando”, dijo Sheinbaum al destacar que hubo detenciones.
Apuntó que próximamente visitará Sinaloa con el gabinete de Seguridad, además que se reunirá con ciudadanos y empresarios para saber más de la situación.
