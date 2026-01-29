Más Información

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Sheinbaum: llamada con Trump fue "productiva y cordial"; reitera que ambos equipos siguen trabajando en conjunto

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Trump dice que habló con Sheinbaum de la frontera, combate al narcotráfico y comercio; "México tiene una líder maravillosa"

Tren Interoceánico: dictamen de la FGR tiene sustento científico, asegura Sheinbaum; está basado en caja negra, indica

Tren Interoceánico: dictamen de la FGR tiene sustento científico, asegura Sheinbaum; está basado en caja negra, indica

Venden en Chiapas actas de nacimiento a migrantes

Venden en Chiapas actas de nacimiento a migrantes

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Wedding fue detenido en una operación entre el FBI y autoridades mexicanas, revela The Wall Street Journal; es la primera de varias, reporta

Sheinbaum: gabinete de Seguridad atiende caso de diputados de MC baleados en Sinaloa; reforzarán seguridad

Sheinbaum: gabinete de Seguridad atiende caso de diputados de MC baleados en Sinaloa; reforzarán seguridad

La presidenta aseguró que el atiende el caso de los diputados de Movimiento Ciudadano, y , quienes fueron atacados a balazos en Culiacán, Sinaloa.

En su conferencia mañanera de este jueves 29 de enero en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo reiteró que “vamos a reforzar la seguridad” en el estado.

Comentó que la secretaria de Gobernación, , se comunicó con el Presidente de Movimiento Ciudadano para manifestarle el apoyo “en todo sentido”.

Lee también

“El gabinete de seguridad está colaborando”, dijo Sheinbaum al destacar que hubo detenciones.

Apuntó que próximamente visitará Sinaloa con el gabinete de Seguridad, además que se reunirá con ciudadanos y empresarios para saber más de la situación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]