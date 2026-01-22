Morena en Senado alista miniplenaria previo al inicio del periodo legislativo; Rosa Icela Rodríguez y Esthela Damián, únicas invitadas

El grupo parlamentario de Morena en el Senado planea realizar su reunión plenaria el próximo 1 de febrero, unas horas antes de la sesión general de Congreso para el arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones.

Contrario a la costumbre de hacer estos encuentros unos días antes del inicio de cada periodo y con la presencia de varios secretarios de Estado y dirigentes de Morena, el expresidente del Senado Gerardo Fernández Noroña informó que esta vez será el mismo domingo 1, en un desayuno con la participación de solo dos funcionarias: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Esthela Damián.

“La compañera secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez es de primera. Super atenta, super gentil, diligente, accesible, sensible, es de primera, de primera, la verdad. Gran compañera, nos va a acompañar, comentó Adán Augusto López Hernández en el chat del grupo de senadoras y senadores, nos va a acompañar en un desayuno el próximo primero, el día que se instala el nuevo periodo ordinario de sesiones. Ya regresamos en breve”, comentó en su video charla en redes sociales.

Durante la reunión, convocada a las 8:30 hrs en sede por definir -la opción más viable es la vieja casona de Xicoténcatl-, las y los senadores de Morena analizarán junto con las funcionarias la agenda legislativa del nuevo periodo ordinario, en la que la prioridad será la iniciativa presidencial de reforma electoral.

Por la tarde de ese mismo día, se instalará en el Palacio Legislativo de San Lázaro el nuevo periodo ordinario, en sesión de Congreso General.

