Mientras que Morena sigue afinando con el gobierno federal su propuesta de reforma electoral para convencer a sus aliados del PT y del PVEM, los líderes de ambos partidos reconocen que si bien se les comenzó a tomar en cuenta no aceptarán nada que no les convenga, pues sería darse un “balazo en el pie”.

En la bancada guinda se reconoce la existencia de “acuerdos internos” que incluyen opciones para ofrecer a sus aliados que no se eliminen plurinominales; sin embargo, en el PT y en el partido del tucán siguen cuestionando la necesidad de que haya una reforma electoral.

Este martes, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, confió en que los “acuerdos internos” resulten satisfactorios para sus aliados.

“He comentado que deseo que la reforma electoral prospere, que los acuerdos que se tengan internos antes de la presentación entre el Verde, Morena y el PT logren un acercamiento afortunado. En este momento la secretaria de Gobernación y Pablo Gómez están encabezando reuniones desde hace varios días para este tipo de acuerdos y consensos, y tengo confianza en que así saldrán”, indicó.

Este miércoles, EL UNIVERSAL dio a conocer que el acuerdo preliminar, vigente y sujeto a cambios, es que en el Senado se mantengan los 32 plurinominales, mientras que en la Cámara de Diputados también se preserven los 200 plurinominales, pero en su lugar se reducirían de 300 a 200 los diputados de mayoría relativa, mientras que en lo que respecta a la reducción presupuestal las prerrogativas a los partidos políticos se reducirían a 25%.

Al respecto, Monreal Ávila detalló que existen distintos escenarios, incluido el ya mencionado.

“Hay distintos escenarios, el de mantenerlo como está, 300-200, 200-200 o incluso una mezcla. Eso está revisándose por ellos. Eso es lo que se está platicando en las mesas de Gobernación y está sujeto a cambios. No se ha definido porque tiene que acordarse primero internamente y luego con la coalición”, expuso Monreal Ávila.

Por su parte, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, volvió a cuestionar la necesidad de avalar una reforma electoral.

“Nosotros estamos en la discusión de si es pertinente o no en este momento, ese es el debate. Ya lo dije, ¿será necesaria? Lo hice incluso en forma de pregunta, ¿será necesaria una reforma en este momento? Si con las reglas que tenemos logramos ganar Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y, por la vía de la elección, nombraron a un nuevo Poder Judicial”, reiteró.

El líder petista dijo que si pasa la reforma deberá satisfacer a todas las partes, y advirtió que ni su partido ni el Partido Verde avalarían un proyecto que les afecte.

Asimismo, reconoció que la Federación ya los haya convocado para hablar de la reforma, pues aseguró que de lo contrario hubiese habido una fractura.

“Si hubiera transcurrido un poco como venía, sin el diálogo, pues lógico que iba a fracturarnos, iba a rompernos, porque, también lo dije en el otro día, o sea, ni el Verde ni el PT se van a dar un balazo en el pie, e hicimos la suma aritmética (dijo que la reforma no pasa sin los votos del PT). Eso es lo que hicimos y lo sostenemos”, sentenció.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el coordinador del PVEM en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello, reconoció que paralelamente a la propuesta del gobierno federal, su partido trabaja en un proyecto alterno.

“Vamos a esperar a que se presente esa propuesta y de ahí poder tener un debate interno. Nosotros también hemos venido trabajando estos meses en una propuesta y también se las presentaremos”, puntualizó.

Por su parte, el senador del Verde Luis Armando Melgar dijo que tras las reuniones de la dirigencia de su partido en Gobernación y las declaraciones de la presidenta Sheinbaum “se ve poca voluntad para que vean y reconozcan lo que nosotros necesitamos para transitar”.

La senadora del PT Geovanna Bañuelos celebró que desde el pasado jueves la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, estableció con ellos una ruta de trabajo. “Hasta ese momento, en el Partido del Trabajo no habíamos participado del debate de la reforma electoral”, dijo.

Agregó que el PT no condicionará su voto para aprobar la reforma electoral y reconoció que en su partido aún no hay planteamientos propios en la materia.

“Me parece que no estamos en condiciones de advertirle absolutamente a nadie, no hay necesidad de hacerlo; somos amigos, somos aliados, somos compañeros y camaradas de este proyecto de transformación en el país. Nuestras propuestas aún no las hemos planteado en la mesa, y en las próximas semanas, conforme vaya surgiendo este debate, no tengan duda de que lo habremos de informar", expresó.

La reforma se sigue construyendo en medio de la presión del tiempo, pues existe un plazo fatal al mes de marzo, toda vez que la ley prohíbe la aprobación de una reforma electoral 90 días antes de una elección, la cual ocurrirá en septiembre de este año.