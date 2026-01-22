“Pues vamos a ver”, se limitó la decir la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al ser cuestionada si estaba garantizado el apoyo del Partido Verde y del Partido del Trabajo a la reforma electoral.

Rosa Icela Rodríguez, titular dela Secretaría de Gobernación (Segob), destacó los diálogos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral con estos dos partidos y aseguró que se va por "buen camino" con los aliados.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 22 de enero en la Escuela Militar de Sargentos, en Puebla, Rodríguez refirió que se hizo un ejercicio de exponer, de escuchar y de tener diferentes puntos de vista de lo que se ha planteado.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia desde Puebla (22/01/2026). Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

La secretaria de Gobernación dijo que todavía "no hay una decisión, pero se va avanzando", y destacó que hay “buen acuerdo político”.

"Estamos en buen camino con los partidos aliados y con todos los integrantes de la Comisión Presidencial", dijo.

La titular de Segob aseguró que hay un buen ánimo con los partidos políticos, con aporte de ideas: "Ha sido en muy buenos términos como se ha dado este tipo de reuniones".

Reiteró que se han revisado temas como recursos públicos y número de personas que conforman el Congreso.

"En fin, uno por uno los puntos se está discutiendo, se está escuchando unos a otros, y eso es básicamente.

“Un ejercicio de revisión digamos así de las leyes que tienen que ver con la reforma electoral”, comentó.

Sobre la fecha para presentarla, indicó que se verá y agradeció a quienes participaron en los foros para lograr una reforma que fortalezca la democracia.

Sigue en revisión posible disminución de diputados, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que está en revisión si permanecen el mismo número de legisladores en la Cámara de Diputados (500 en total) o si disminuye. Reiteró que el objetivo de la reforma electoral es que las minorías no sean definidas por las cúpulas de los partidos políticos.

“El objetivo es que las listas de las minorías no sean listas de los partidos políticos, que no sean definidas por las cúpulas de los partidos políticos, sino que tengan que ir a territorio de una u otra manera. Ese es el objetivo de la reforma y se está viendo también el número de diputadas y diputados de representación proporcional”, indicó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 22 de enero desde Puebla en la Escuela Militar de Sargentos, se le cuestionó si definitivamente se va a reducir el número de legisladores y reiteró que ese tema está en revisión.

“No, estamos en esa revisión las posibilidades de que permanezcan los 500 diputados o de que pueda haber una disminución. Ya es lo último que se está trabajando, ya hay más o menos un borrador de la reforma y se va a presentar pues esperamos en febrero”, informó.

“(...) Recuerden que en el Senado se eligen a los dos senadores de mayoría, senador y senadora, que así está establecido, que sea la mitad hombres y mujeres. Se eligen a las y los senadores de mayoría y el primer perdedor, digamos, el que tiene mayoría de votos en el tercer lugar es quien entra también como senador de otro partido político”, explicó.

