En el marco de la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “ya muy pronto” se va a enviar, y se pronunció por que minorías tengan representación en el Congreso, pese a baja votación.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recalcó que con la reforma electoral no se pretende que quien tenga una votación con un porcentaje menor no tenga una representación en el Congreso.

Insistió en que tras los foros realizados en el país por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral la gente plantea la disminución de los montos en las elecciones y a los partidos políticos.

“Sobre todo, no le gusta a la gente las listas de gente que no conoce y que por el porcentaje queden como diputados”, dijo al destacar que también es relevante el tema de los mexicanos en el extranjero y la democracia participativa.

“Va a ser una propuesta razonable”, aseveró la titular del Poder Ejecutivo federal.

Mencionó que el proceso “está llevando su tiempo” porque se revisan diversos temas y se han analizado distintos escenarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum también adelantó que su gobierno propondrá un nuevo mecanismo de consultas públicas, no solo para temas electorales, sino para decisiones relacionadas con el uso del presupuesto público y otros asuntos de la vida gubernamental en los ámbitos municipal, estatal y federal.

Señaló que actualmente las consultas populares enfrentan limitaciones constitucionales, particularmente en materia electoral, lo que impide que la ciudadanía pueda opinar directamente sobre temas relevantes del sistema democrático.

“Las consultas públicas tienen hoy limitaciones para ciertos temas; uno de ellos son los electorales. No sé por qué se estableció así, porque la verdad se podría consultar sobre muchos asuntos electorales”, expresó.

Sheinbaum Pardo consideró que, con los ajustes adecuados, la democracia participativa puede fortalecerse mediante esquemas de consulta, incluso electrónicos, que permitan a la población incidir en decisiones cotidianas de gobierno, sin que necesariamente se trate de cambios estructurales de gran calado.

La Presidenta ejemplificó que este tipo de mecanismos podrían aplicarse en decisiones municipales sobre obras públicas o servicios urbanos, donde el involucramiento ciudadano ayudaría a una mejor asignación de los recursos.

“Hay muchas decisiones municipales, estatales y federales que pueden ponerse a consulta. Por ejemplo, si el presupuesto se dedica a una calle o a otra obra, o si una vialidad debe ser de un solo sentido o de doble sentido. Son decisiones que hoy toman los presidentes municipales y vale la pena conocer la opinión de la gente”, explicó.

Subrayó que la intención no es sustituir a las instituciones representativas, sino complementarlas con herramientas que amplíen la participación ciudadana y fortalezcan la legitimidad de las decisiones públicas.

Además, adelantó que la propuesta formará parte de los planteamientos que su administración presentará en el marco de la reforma electoral, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de democracia participativa más cercano a la ciudadanía y con mayor incidencia en el ejercicio del gasto público.

Sheinbaum Pardo fue cuestionada si recibiría a los líderes del Partido Verde y del Partido del Trabajo, tal como se ha encontrado con los coordinadores de Morena.

“Entonces, ¿definitivamente, no recibirá al Verde y al PT?”, se preguntó a la Mandataria.

“Los he recibido en otras ocasiones, pero no es para decir: ‘a ver, ¿cómo le hacemos para que ustedes estén de acuerdo con la reforma?’. No, los hemos recibido para la agenda legislativa, sí los hemos recibido en otras ocasiones.

“Y la Secretaría de Gobernación, con la comisión que nombré, está hablando con diferentes sectores; con el INE también hizo su propuesta, también están hablando con ellos”, respondió.

“Por supuesto que se va a enviar al Congreso. Ya depende del Congreso si la aprueba o no se aprueba. Nosotros vamos a enviar una propuesta responsable”, dijo.

La titular del Ejecutivo federal refirió que es importante que la gente conozca si en las campañas se utiliza inteligencia artificial, por lo que el tema se contempla en la propuesta de reforma electoral.