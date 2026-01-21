Más Información

Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump

Embajador Johnson destaca envío de 37 capos a EU; reconoce "colaboración histórica" de Sheinbaum y Trump

Trump afirma que "Europa no va en buena dirección"; exige "negociaciones" para la compra de Groenlandia y descarta la vía militar

Gobierno ofrece a Verde y PT salvar pluris y parte de su beca

Tamaulipas logra reducción histórica de delitos

Sheinbaum defiende nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; "no es un perfil cualquiera", dice

La presidenta acusó que hay “mucha hipocresía” y “mucha mentira” de la oposición contra el movimiento de la autollamada , además que han querido decir que “México va al autoritarismo” y es un “narcogobierno”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 21 de enero en, Sheinbaum Pardo acusó a sus opositores y a algunos medios de comunicación que por “repetir, repetir, repetir, repetir”, la ciudadanía lo va a creer. “¿De dónde sacan tanta mentira?”, cuestionó.

Aseguró que en nuestro país hay libertad de expresión y de movilización: “Es un país de libertades. Entonces, de cuándo acá nosotros somos autoritarios (...) Si alguien ha luchado por la democracia, hemos sido nosotros”.

Como lo hizo en su mañanera del martes, la titular del Ejecutivo federal volvió a mencionar a personajes como el expresidente Vicente Fox y Genaro García Luna y de nuevo señaló fraudes electorales contra Andrés Manuel López Obrador.

“Es absurdo eso de que queremos ir hacia el autoritarismo, como es absurdo esta cosa de que el narcogobierno, narcopresidente, que además no les ha salido y ni les va a salir”, expresó.

Criticó la Mandataria federal el relanzamiento del PAN, con el mensaje “patria, familia y libertad”.

“El presidente López Obrador dijo que se había acabado el elefante reumático, pero no, seguimos jalándolo todos los días”, expresó.

