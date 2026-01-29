La mañanera de Sheinbaum, 29 de enero, minuto a minuto

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recorrió el horario de la conferencia matutina en Palacio Nacional, para dar inicio a las 09:00 horas.

Los ajustes recientes en el horario de este ejercicio de comunicación se han debido a que ha sostenido llamadas telefónicas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que ha obligado a modificar la agenda presidencial.

Tras la llamada, la Presidenta de México informó que durante el diálogo se acordó que los equipos de ambos gobiernos continuarán trabajando de manera conjunta para dar seguimiento a los asuntos prioritarios entre México y Estados Unidos.

Sigue aquí lo más relevante de la conferencia matutina de este 29 de enero.

