La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, asiste una vez por semana a las reuniones del gabinete de Seguridad, una dinámica que contrasta con la que se tenía durante la gestión de su antecesor, Alejandro Gertz Manero.

Durante su explicación sobre el funcionamiento de las reuniones de seguridad que encabeza diariamente a las 6 de la mañana, la Mandataria subrayó que la presencia periódica de la titular de la Fiscalía General de la República (FGR) responde a una estrategia de mayor coordinación interinstitucional.

Sheinbaum detalló que los encuentros se realizan de 6:00 a 7:20 horas y comienzan con un informe del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana sobre los hechos más relevantes del día anterior, incluidas detenciones y casos especiales. Posteriormente, dijo, se revisa un tablero de seguridad que permite analizar la incidencia de homicidios y otros delitos a nivel nacional, estatal y en municipios prioritarios.

Lee también Sheinbaum anuncia inauguración del Tren Insurgente, de Santa Fe a Observatorio

“A partir de ahí tomamos algunas decisiones y después se trata algún tema en particular”, explicó la Presidenta, al señalar que en estas sesiones también se abordan asuntos específicos como la situación de seguridad en la Ciudad de México, en distintas entidades del país o temas estratégicos como la presencia de la Guardia Nacional.

En este contexto, Sheinbaum resaltó que Ernestina Godoy acude una vez por semana para informar sobre los avances en la coordinación entre la FGR y el gabinete de Seguridad federal, así como para dar seguimiento a acuerdos conjuntos.

“Viene una vez a la semana ahora la fiscal general de la República para informar de temas de coordinación que tenemos”, indicó.

La Presidenta agregó que las reuniones concluyen con una etapa de discusión, trabajo conjunto y definición de acuerdos, a los que se les da seguimiento en sesiones posteriores. Además, señaló que la secretaria de Gobernación presenta un informe permanente sobre asuntos de gobernabilidad, movilizaciones y conflictos sociales en el país.

Lee también “Trabajamos el doble, con menos recursos”; entrevista con Lenia Batres

El nuevo esquema enfatizó que busca fortalecer la toma de decisiones y la coordinación entre dependencias federales en materia de seguridad pública.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr