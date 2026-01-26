Más Información

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

Fin de semana negro para ministros de la SCJN; camionetas blindadas, ritual millonario y viaje VIP

Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; legisladores debaten si tiene la preparación

Ratifican a Gertz Manero como embajador de México en Reino Unido; legisladores debaten si tiene la preparación

Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen

Ministros de la Corte hablan sobre polémica por camionetas blindadas; la seguridad no implica lujo, dicen

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

Sheinbaum envía carta a Presidente de Corea del Sur; pide que BTS tenga más fechas en México

La dio la bienvenida a como embajador, tras haber sido ratificado en la Comisión Permanente.

La embajada mexicana en el Reino Unido se congratuló por la ratificación del embajador, en sustitución de Josefa González Blanco.

“Nos congratulamos por la ratificación, por parte de la Comsión Permanente del Congreso de la Unión, del Dr. Alejandro Gertz Manero como embajador designado de México en Reino Unido”, expresó la sección consular.

Lee también

A mano alzada, Morena y sus aliados aprobaron la ratificación del extitular de la Fiscalía General de la República (), a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las no participaron en la discusión del dictamen, mientras que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano votó en abstención y criticó la falta de competencia y experiencia de Gertz en el servicio exterior.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]