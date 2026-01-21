Ante denuncias de malos tratos contra sus colaboradores de la embajadora de México en Reino Unido, Josefa González Blanco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no hay ninguna investigación.

En su conferencia mañanera de este miércoles 21 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que González Blanco hizo “un buen papel”, en el marco de su salida para darle paso a Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador de México en Reino Unido.

“No hay ninguna en particular en Relaciones Exteriores, ninguna investigación contra ella. Se revisó su actuación y no hay ninguna investigación de ningún tipo”, dijo.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera de este 21 de enero del 2026 (21/01/2026).

—“¿Ninguna denuncia presentada?”, se le preguntó.

—“Sí, parece que hubo en el periodo anterior, en la administración del presidente López Obrador, pero se analizaron y no fueron conducentes”, respondió.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó el pasado lunes que se atendían “todas las denuncias” presentadas por presuntas conductas irregulares de servidores públicos, ante el caso en Reino Unido.

En cada caso, dijo la SRE a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, tanto el Comité de Ética, como el Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, realizaban las investigaciones correspondientes.

“Ambas instancias llevan a cabo las averiguaciones pertinentes a las denuncias que se reciben, conforme a la ley aplicable, y son responsables de emitir los resultados de las investigaciones para los efectos disciplinarios que correspondan”, apuntó Relaciones Exteriores.

La Cancillería reiteró su compromiso de asegurar que estos procesos “se lleven con total transparencia” y de acuerdo con lo que marca la normatividad de la Administración Pública Federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

