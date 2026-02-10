Hermosillo, Sonora.- Trabajadores sector minero saldrán a las calles a protestar. La indignación y el dolor recorren al sector minero de Sonora tras la confirmación del hallazgo sin vida de ingenieros y geólogos -de la empresa canadiense Vizsla- desaparecidos desde el pasado 23 de enero, en Concordia, Sinaloa.

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) convocó a una manifestación nacional bajo la consigna “Los mineros estamos de luto”, que se realizará el próximo sábado 14 a las 11:00 horas, partiendo de las instalaciones de la asociación, ubicadas en Guadalupe Victoria y Tabasco, hacia la Catedral Metropolitana de Hermosillo.

“El sector minero está de duelo. Los mineros merecen volver a casa”, expresó el organismo en un pronunciamiento público, en el que además exigió que el crimen no quede impune y que se refuercen las condiciones de seguridad en las regiones donde se desarrolla esta actividad.

Lee también Fiscalía de Guanajuato confirma seis detenciones por masacre en Salamanca; tres están vinculados a proceso y tres fueron liberados

De acuerdo con la información oficial, el 23 de enero de 2026 un comando armado irrumpió en un campamento de la empresa canadiense Vizsla Silver Corporation, en el municipio de Concordia, y privó de la libertad a diez trabajadores.

Tras semanas de búsqueda, la Fiscalía General de la República (FGR), mediante el comunicado 069/26 emitido el 9 de febrero, confirmó la localización de diez cuerpos en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en el mismo municipio.

El operativo fue realizado en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal y autoridades estatales.

Lee también Escoltas de empresario aguacatero, enfrentan a criminales en Uruapan, Michoacán; hay un delincuente lesionado

Hasta el momento, cinco de los cuerpos han sido identificados oficialmente por sus familiares ante el Servicio Médico Forense.

José Antonio Jiménez Nevárez, es el único profesionista sonorense que ha sido identificado oficialmente y confirmado sin vida.

convocan a manifestación en Sonora tras hallazgo de 10 trabajadores asesinados en Sinaloa (10/02/2026). Foto: Especial

Cuando se dio a conocer la privación ilegal de la libertad de los trabajadores de mina se informó que siete son de Hermosillo.

Los otros cinco cuerpos rescatados de una fosa clandestina permanecen sin identificar oficialmente, en proceso de análisis forense.

Lee también Fiscalía de Sinaloa confirma asesinato del sobrino de "El Mayo" Zambada; fue hallado en camioneta abandonada frente a Universidad

El hallazgo ha generado consternación en el sector minero nacional, particularmente por tratarse de una zona con tradición minera que en los últimos años ha enfrentado un incremento en los niveles de violencia.

Familiares de las víctimas demandan el esclarecimiento total de los hechos y castigo a los responsables.

La FGR mantiene abierta la investigación y continúa con operativos en la región.

Lee también “Se me ha ido mi hijo, pero le doy gracias a Dios que pude ir a rescatarlo"; realizan misa en honor a minero plagiado y muerto en Sinaloa

La movilización convocada para este sábado busca no sólo honrar la memoria de los trabajadores asesinados, sino también visibilizar la vulnerabilidad en la que operan cientos de mineros en distintas regiones del país.

“El crimen no puede quedar impune. Los mineros merecen seguridad y regresar con vida a sus hogares”, reiteró la AIMMGM.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov